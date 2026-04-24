Veinte años celebra la Voz de la Comunidad

Las Tunas.- Desde el corazón de “Jesús Menéndez” se erige una emisora que forma parte del palpitar diario de esa comarca. El 24 de abril del 2006 tuvo lugar su primera salida al aire, sin sospechar quizás que llegaría a convertirse –como dice su slogan- en la Voz de la Comunidad. Se trata de Radio Chaparra, que hoy celebra su 20 aniversario, sabiéndose parte importante de ese pueblo.

Una de las personas que estaría unida a su génesis es Yannier Leyva Valdemira, actualmente especialista principal del Departamento Metodológico en la Dirección Provincial de Radio. Ella es una de las fundadoras y tuvo la responsabilidad de dirigir esa emisora durante ocho años. Sobre esta etapa rememora: “Radio Chaparra significó un gran reto en mi vida. Tuve que estudiar mucho.

“Nunca pensé que una ingeniera agrónoma llegaría a trabajar en un medio de comunicación; me obligó a superarme. Aprender, por ejemplo, sobre géneros periodísticos, resoluciones de pago… Siempre me gustó la locución y tenía muchas expectativas, pero nunca pensé que iba a dirigir la entidad.

«En ese sentido, me ayudaron desde la Dirección Provincial de Radio; su Departamento Metodológico y Carlos Velázquez, que era director de Radio Libertad y tenía mucha experiencia. Surgió como una emisora de nuevo tipo, con otras características, lo que nos exigió investigar y buscar otras formas de hacer, siempre apostando por una programación fresca y con calidad, que llegara al oyente”.

Yannier mira al pasado y sus palabras evocan la huella de muchos otros, quienes vieron dar sus primeros pasos a Radio Chaparra desde la inauguración el 31 de marzo del 2006 hasta su primera salida al aire, el 24 de abril de ese año, y mucho después. Entre quienes marcaron esos inicios menciona a Miguel Brito Fernández, Pedro Fajardo Reyes, Armando Batista Gallardo, Sandra Rubio y otros.

Muchos serían los derroteros de la incipiente cofradía radial, pero algo estaba claro: su camino estaría unido a la búsqueda incesante de información, el incremento de la cultura del pueblo y su educación general integral. Por esos senderos, esa institución ha sido reconocida con lauros como el Premio del Barrio, que reciben colectivos, cederistas y familias con un quehacer destacado en las comunidades.

Con una programación variada, productos radiofónicos de calidad y la voluntad de seguir superándose, Radio Chaparra deviene motivo de orgullo para los chaparreros. Jorge Luis Tertuliano Crespo, director actual de la emisora, resumió así su sentir: “Estamos orgullosos de lo realizado hasta ahora. Llevamos muy alto nuestro slogan. Defendemos el objeto social ante cualquier circunstancia, desde una comunicación amena y a tono con los momentos actuales. Sin embargo, nunca estamos satisfechos y siempre tratamos de hacer mejor nuestro trabajo.

“A pesar de las complejidades que vive el país, no detenemos el quehacer. La emisora se proyecta con la realización de acciones constructivas, de capacitación y, sobre todo, defendiendo nuestras propuestas radiales, en la que figuran espacios preferidos como Ciento por ciento a tu gusto, que es de los espacios fundadores.

«Tenemos presente el criterio de la audiencia y las investigaciones. Transmitimos seis horas ininterrumpidas, desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde; multiplicándonos, porque entendemos –sobre todo- nuestro compromiso social”.

Esta emisora comunitaria conoce bien su función y, desde ese norteño municipio, se esfuerza cada día por llevarle al pueblo la información y el análisis oportuno. Su labor, en definitiva, late a la par del corazón de su audiencia y eso es lo más plausible y hermoso que puede lograr un medio de prensa.

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