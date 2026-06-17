Tarea de Grandes, dos años de compromiso por Las Tunas

Las Tunas.- El Movimiento Político Tarea de Grandes, bajo la campaña comunicacional #PorLasTunasLaVictoria, arriba en estos días a su segundo aniversario y su principal objetivo es contribuir al desarrollo económico y social de la provincia.

En medio de un contexto sin precedentes, y liderado por el Partido en los ocho municipios, se ha trabajado en varios frentes, priorizando la preparación para la defensa de la patria y la producción de alimentos. A la par de estas metas productivas, económicas y sociales, se ha impulsado la reanimación de obras vinculadas a servicios vitales para la población, así como el mejoramiento de la imagen de poblados y comunidades.

Durante este período, los avances más significativos —más allá de los estragos causados por el huracán Melisa, especialmente en la zona norte de la provincia— se aprecian en la recuperación de polos productivos y en el fomento de otros esenciales para cumplir con la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional en cada territorio.

Esta estrategia ha permitido, poco a poco, romper la inercia de cuadros, administrativos, dirigentes y trabajadores, logrando mayor eficiencia y rentabilidad en los procesos productivos, aprovechando al máximo los recursos disponibles y las capacidades instaladas.

En una primera etapa, la meta —aunque ambiciosa— era alcanzar la condición de provincia destacada en la emulación nacional por el 26 de Julio de 2026, como homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro; sin embargo, las dificultades del camino obligaron a enfocar los esfuerzos en garantizar la continuidad de los servicios imprescindibles al pueblo y en sostener la vida económica de la provincia.

Aun así, no se ha renunciado a objetivos que permitan no solo resistir, sino también avanzar en lo económico, prueba de ello es la reducción a más de la mitad del número de empresas con pérdidas, la disminución considerable del déficit fiscal y, en consecuencia, el incremento de ingresos al presupuesto estatal.

Al iniciar el tercer año de este movimiento, y con la experiencia acumulada, serán nuevas motivaciones políticas las que impulsarán a los tuneros en el cumplimiento de metas y objetivos de trabajo, entre ellas destacan las tres décadas de la última visita del Comandante en Jefe a la provincia y de que Las Tunas acogiera también, por última vez, la celebración nacional del Día de la Rebeldía.

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