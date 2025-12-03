Ratifican trabajadores del hospital provincial Ernesto Guevara compromiso con la salud

Las Tunas.- Inspirados en el legado del sabio cubano Carlos Juan Finlay, una representación de los trabajadores de la mayor institución de la Salud Pública de Las Tunas celebraron el Día de la Medicina Latinoamericana bajo el compromiso de las garantías en la atención integral de los pacientes.

En una velada político-cultural se reconocieron departamentos y servicios entre los cuales figura el Centro Oftalmológico, las subdirecciones de Ginecobstetricia, Medios Diagnóstico, Clínico Quirúrgico, Administrativa y de Enfermería, así como el departamento de Fisioterapia, la Comisión de la Materna crítica, del Neonato Crítico, y el Consejo Científico.

Durante el acto, dedicado a la jornada del Trabajador de la Salud que hasta el venidero 15 de enero se desarrolla en el país, se hizo entrega del reconocimiento Por la Obra de la vida a Reinaldo Benjamín Infante, por el empeño y consagración a la Electromedicina cubana, con 46 años de trabajo.

Al hacer uso de la palabra en celebración la doctora Marianela Zapata Romero, directora del hospital provincial, denotó que la ocasión fue oportuna para honrar la dedicación y el compromiso del colectivo.

Subrayó que « la Medicina cubana es una vocación que requiere empatía y un profundo deseo de servir a los demás, cada médico, enfermera y personal administrativo y de apoyo desempeñan un papel fundamental en la atención y el bienestar de la población.

«El año que casi concluye –denotó la directiva- fue un período de grandes desafíos, entre ellos el impacto del bloqueo en el sector y esta institución de la Atención Secundaria de Salud, superado por el espíritu innovador de los trabajadores del Guevara».

También destacó que en el calendario el Programa Materno Infantil enfrentó complejos problemas sociales que influyen en los indicadores hospitalarios como el manejo de la prematuridad, mientras reconoció el quehacer del colectivo de Ginecobstetricia, Neonatología y del equipo de trabajo de la Comisión de la Atención a la Materna Crítica Extrema.

En ese orden agregó que «los logros de la actividad quirúrgica también denotan el quehacer del hospital a pesar de las carencias de insumos, se exhiben resultados favorables reconocidos por el MINSAP.

La también Diputada al Parlamento cubano añadió que «lo más significativo de 2025 resultó la alta sensibilidad humana y la abnegación de los trabajadores de la institución durante el paso del huracán Melissa por el oriente de la Isla, con el traslado de los pacientes a áreas seguras y el resguardo de los recursos materiales y locales, así como el apoyo solidario con el pueblo de Granma.

Además sobresalieron las jornadas protagonizadas por los profesionales del centro en los centros de aislamiento para los pobladores de la zona del Cauto evacuados en el territorio tunero.

Al concluir Zapata Romero refirió que en el año el hospital arribó al aniversario 45 de su fundación y la próxima etapa se avizoran grandes retos en los cuales será indispensable la entrega de los profesionales y trabajadores para garantizar la salud a la población tunera.