Se suma Las Tunas a Semana Mundial de la Lactancia Materna

Las Tunas.- Con el objetivo de promover el derecho de amamantar a los bebés y destacar el apoyo familiar, los profesionales de la Salud de la provincia de Las Tunas se suman a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que del primero al siete de agosto próximos se desarrollará ante el acceso al alimento más completo y seguro.

Bajo el lema Lactancia Materna un inicio sostenible en cualquier circunstancia: fortalecer las acciones que funcionan, desde los diferentes espacios asistenciales se propiciarán acciones que promuevan esta práctica como alimentación natural exclusiva para el desarrollo físico y emocional del ser humano desde sus primeros días de vida, así como los beneficios para la salud de la madre.

Hasta los consultorios y hogares maternos, los profesionales de la Enfermería llevarán la información oportuna a las comunidades con el propósito de preparar a las familias y hacerlas partícipes de este período de vida, pues estudios globales avalan que fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, además protege de enfermedades infecciosas y dolencias frecuentes y propias de la infancia.

La lactancia materna exclusiva contiene anticuerpos y figura como alimento de elección para todos los niños y entre sus beneficios resaltan más probabilidad de tener un buen apego, mejor nutrición y digestión, menos riesgos cardiovasculares, de diabetes y de obesidad, en tanto las madres que amamantan a su hijo tienen menos riesgo de depresión, anemia, cáncer y osteoporosis.

El sistema sanitario cubano prioriza la salud materno-infantil y fomenta este acto como un derecho del niño y una responsabilidad compartida ante el compromiso con la vida, por ello el país se compromete cada año con las actividades en defensa de esta forma de alimentación natural bajo la celebración de la Semana Mundial, instaurada en 1992 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia la (Unicef).

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