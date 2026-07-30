Nuevo Código de Trabajo: una norma adaptada a las transformaciones económicas y sociales del país

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves el nuevo Código de Trabajo, una legislación que sustituye la Ley 116 de 2013 y actualiza el marco jurídico laboral cubano en correspondencia con la Constitución de la República de 2019, las transformaciones económicas implementadas en el país y los compromisos internacionales asumidos por Cuba en materia de derechos laborales.

Al presentar el proyecto de ley ante los diputados, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, explicó que la modificación del Código responde a la necesidad de armonizar la legislación vigente con el nuevo escenario económico, político y social del país, así como con otras normas aprobadas durante los últimos años.

«El Proyecto de Ley Código de Trabajo no solo regula deberes, sino que formaliza la participación propositiva de los trabajadores; es un Código moderno, flexible, en el que se eliminan las trabas para el ejercicio del pluriempleo, el teletrabajo, incluso desde el exterior, y la facultad del empleador de establecer jornadas reducidas de trabajo«, afirmó.

El ministro recordó que la elaboración de la nueva norma fue resultado del trabajo de un grupo temporal integrado por académicos, expertos de organismos de la Administración Central del Estado, profesores universitarios, juristas, representantes de organizaciones sociales e instituciones estatales, con el propósito de construir una legislación de carácter integrador.

Una norma estructurada en cuatro grandes libros

Otamendiz explicó que el nuevo Código quedó organizado en cuatro libros que abarcan la totalidad de las relaciones laborales.

El primero establece los principios generales, los derechos, obligaciones y garantías de trabajadores y empleadores, además de reafirmar el trabajo digno como un valor esencial de la sociedad cubana.

El segundo desarrolla el derecho individual del trabajo e incorpora varias de las transformaciones económicas aprobadas por el país. Entre ellas sobresalen la fijación anual del salario mínimo, la eliminación de autorizaciones administrativas para determinadas modalidades de pluriempleo, la posibilidad de concertar jornadas reducidas de trabajo mediante acuerdo entre empleador y sindicato y la autorización para ejercer el teletrabajo desde el exterior.

Asimismo, se regulan nuevas causas para la suspensión del servicio social, se redefine el tratamiento a los trabajadores afectados por procesos de reorganización económica y se establece una protección equivalente a un mes de remuneración para los empleados contratados por trabajadores por cuenta propia cuando la actividad sea suspendida temporalmente o cancelada.

El tercer libro fortalece el derecho colectivo del trabajo, al ratificar los principios de libertad sindical, participación de los trabajadores, negociación colectiva y protección de la seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, el cuarto regula la administración del trabajo, fortalece las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Servicio de Gestión de Empleo y de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo, además de prever un régimen contravencional para quienes incumplan las disposiciones del Código.

Amplio proceso de consulta con los trabajadores

Uno de los aspectos resaltados durante la presentación fue el amplio proceso de consulta popular desarrollado en centros laborales de todo el país, conducido por las organizaciones sindicales y los gobiernos locales.

Según informó el ministro, durante ese ejercicio democrático se recibieron 96 250 propuestas. De ellas, 41 403 fueron aceptadas (43 %), 9 641 aceptadas parcialmente (10 %), mientras que 8 703 correspondieron a dudas esclarecidas (9 %). Otras 36 503 observaciones (38 %) no fueron aceptadas o no resultaban competencia del proyecto.

Posteriormente, tras la presentación del texto a la Asamblea Nacional, se recibieron 94 nuevas propuestas de los diputados. De ellas, 40 fueron aceptadas, 19 aceptadas parcialmente, siete aclaradas y 28 no procedían.

Entre los temas que concentraron mayor atención estuvieron el reconocimiento del cuidado no remunerado y el trabajo doméstico, el empleo de términos inclusivos y el fortalecimiento de la protección de la seguridad y salud en el trabajo.

Otamendiz señaló que muchas de las propuestas que no correspondían al contenido del Código serán analizadas en el proceso de elaboración de las modificaciones a la Ley de Seguridad Social.

Una herramienta para acompañar las transformaciones del país

Durante su intervención, el titular de Trabajo y Seguridad Social subrayó que la nueva legislación constituye una herramienta indispensable para respaldar las transformaciones económicas y sociales que vive el país y fortalecer las garantías laborales en un escenario caracterizado por la coexistencia de diversas formas de gestión.

En ese sentido, recordó las palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante la clausura del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba:

«Estas menciones, en un universo mayor de bondades que trae el Código, nos muestran que se trata de una norma ajustada a su tiempo, a las condiciones actuales del desarrollo y, sobre todo, al modelo de sociedad justa al que no renunciamos y que nos proponemos seguir construyendo».

Con la aprobación del nuevo Código de Trabajo, la Asamblea Nacional dota al país de un marco jurídico actualizado que busca responder a las nuevas dinámicas del empleo, fortalecer la protección de los derechos laborales y ofrecer mayores herramientas para la implementación de las transformaciones económicas y sociales previstas para el desarrollo de Cuba.

(Tomado de Cubadebate)