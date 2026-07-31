Peña Tarde con Alma regresa con una presentación de lujo

Las Tunas.- Tarde con Alma, la peña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Las Tunas siempre invita a la buena música desde la intimidad del que asiste, desde la intimidad del que disfruta de un elenco de lujo que hace pasar un rato inolvidable.

Bajo la conducción de la maestra Yuritza Hechavarría, el espacio contó con un programa en el que la coherencia sustentó la música cubana y universal.

El guitarrista Alexander Mayo deleitó con sus temas de concierto El noi de la mare, villancico anónimo catalán con arreglos de Miguel Llobet, y Guajira a mi madre, de Ñico Rojas.

Euterpe, el coro bajo la dirección de la maestra Aleyvis Araúz, entonó la célebre «Mercedes» de Manuel Corona; «Oh, cuán gran martirio», de Claudio Monteverdi; «Il est bel et bon», de Pierre Passereau, y «Allá va un encobijado», madrigal del venezolano Antonio Lauro.

Martha Borrell, fue acompañada a la guitarra por la maestra Elvira Skourtis, con un clásico de la trova cubana Es más: te perdono, de Noel Nicola y Tal vez, de Juan Formell, mientras Elvira en solitario con su guitarra interpretó un tema de Eduardo Martín.

Bryan Suárez, acompañado por su piano, puso a consideración del público Alma mía, de la mexicana María Greever, y, a dúo con Maritza López La gota de rocío, de Silvio Rodríguez.

No podía faltar la poesía con uno de sus grandes exponentes: Argel Fernández Granado, y la maestra Elizabeth Borrero dramatizó una intensa reflexión sobre la esencia de la maternidad.

El guitarrista concertista Ramón Carlos Leyva, esta vez estuvo acompañado por su guitarra eléctrica con la interpretación de varios temas emblemáticos de la música universal.

Las palmas para el saxofonista del grupo Eclipse, Ángel Enrique Ruiz, en compañía del pianista Osmar Briñones, con un tema cubano y otro estadounidense.

Como siempre la peña Tarde con Alma de la Uneac en Las Tunas cerró de manera magistral con la cantante Lays Rodríguez, junto a la propia Yuritza, con un homenaje a las madres, además del antológico Espérame en el cielo, de Luis Cáceres, y con el acompañamiento de Briñones, hizo disfrutar al público con un popurrí de éxitos del dominicano Juan Luis Guerra.

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