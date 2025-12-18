18 de Dic de 2025

Jaque mate para el Zonal Oriental de Ajedrez en Las Tunas

18 de Dic de 2025
 - Angel Luis Batista Santiesteban
   81

Las Tunas.-Del 12 al 18 de diciembre de 2025, Las Tunas fue epicentro del talento ajedrecístico del oriente cubano al acoger el Zonal Oriental Absoluto y Femenino de Ajedrez, evento que definió los últimos boletos hacia la Final del Campeonato Nacional de Cuba 2026.

La Universidad de Las Tunas, campus Lenin, se transformó en un verdadero coliseo intelectual, donde cada partida fue un pulso de estrategia y resistencia. El certamen no solo reunió a los mejores exponentes de la región, sino que también consolidó a la provincia como referente organizativo y competitivo en el panorama nacional.

Los protagonistas del evento fueron el tunero MF Alfredo Aguilera Rodríguez con un juego sólido y preciso para así coronarse líder absoluto y reafirmando la fuerza en el tablero. Por el apartado femenino la santiaguera MF Leannet Mariah Bosch fue muy dominante asegurando su clasificación y dejando huella como una de las figuras más prometedoras del país.

Temas: Las Tunas - Zonal oriental de ajedrez

Fallece destacado periodista de Las Tunas Luis Manuel Quesada Kindelán

En la noche de este 17 de diciembre, a los 85 años de edad falleció el colega Luis Manuel Quesada Kindelán. Fue el primer integrante de nuestra organización que recibió el Premio Provincial de Periodismo por la Obra de la Vida “Rossano Zamora Paadín” en el 2005 por su excepcional trayectoria profesional.

Continúan en Las Tunas jornadas integrales contra las drogas

A los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas Doctor Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, adolescentes y jóvenes de la comunidad de San José, en esta ciudad, estuvo dedicada la jornada integral de intervención y de cultura de rechazo como parte del enfrentamiento «Contra las drogas se gana» en Las Tunas.

Los Leñadores defienden el trono

Los Leñadores de Las Tunas se impusieron este miércoles a los Indios de Guantánamo con marcador de 4×2, en un duelo que dio por terminado el calendario regular de la Serie Nacional 64.

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Desarrollan en Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo

Convocada por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), este martes tuvo lugar la Feria de la Ciencia y la Innovación para el desarrollo, donde empresas, entidades, junto a otros centros de la educación y actores económicos privados expusieron los resultados de la aplicación de la innovación y la tecnología en los procesos sociales y humanísticos.

