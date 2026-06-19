Trabajadores forestales de Las Tunas celebran su día

Las Tunas.- Desde junio del pasado año hasta la fecha, los trabajadores forestales de la provincia de Las Tunas cumplieron varios de sus propósitos; por ejemplo, la entrega de 894 metros cúbicos de madera aserrada, la que se dedicó fundamentalmente a la elaboración de sarcófagos.

En el período se mantuvo estable el trabajo en las áreas protegidas y se fomentaron más de 600 hectáreas de bosques mediante el manejo de regeneración natural, ante la imposibilidad de producir todas las posturas requeridas y la insuficiente preparación de tierra por la falta de combustible.

No obstante, todavía deben aplicar alternativas para fortalecer la producción de alimentos en beneficio de los diferentes colectivos, tal como les dijo Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, durante el acto por el día del trabajador forestal, fecha que se celebra cada 21 de junio.

El dirigente político enfatizó en las potencialidades del sector para impulsar la actividad, sobre todo en la crianza de ganado menor y gallinas semirrústicas en las áreas forestales, lo que permitiría ingresos a la empresa, por el concepto de venta a los obreros.

En el encuentro se entregaron varios reconocimientos a trabajadores con 20 y 25 años de servicio ininterrumpido y se distinguió a los colectivos destacados. Además, la delegación territorial del ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente elogió la gestión de la Empresa Agroforestal en la protección del entorno.

Para la etapa venidera, la entidad prevé rescatar la fuerza laboral, potenciar el encadenamiento con el sector no estatal para elevar la producción de bienes y servicios y recuperar la fabricación de carbón vegetal, afectada hoy por la competencia de otros actores económicos.

Igualmente pretende impulsar los programas de semillas, coco y café en el llano, fortalecer las fincas forestales e implementar proyectos científico-técnicos e investigativos para la protección de los recursos naturales fuera de los escenarios de conservación.

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