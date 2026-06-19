Radio Manatí, crónica de un Faro Sonoro

Las Tunas.- El 19 de junio del 2003 las ondas sonoras de Radio Manatí surcaron el éter por vez primera. En medio de cambios profundos para el municipio, surgió la emisora número 71 de Cuba.

El central azucarero Argelia Libre, símbolo económico y cultural, había desaparecido, y en ese silencio emergió la estación de radio para ofrecer compañía e identidad.

Desde entonces, su eslogan La Voz del Faro fue la certeza de que, aun en la oscuridad, siempre habría una luz que guiara a los manatienses.

Dieciocho trabajadores y tres estudiantes fueron los pioneros de esta cofradía comunicacional. Al frente del proyecto estuvo Ernesto Ricardo Ferraz, su primer director, un hombre jovial y apasionado por el medio, quien asumió el reto de organizar el equipo.

Junto a él se unieron profesionales que marcaron el rumbo inicial de la emisora. El periodista Andrés Lozano Zamora fue uno de sus pilares, también la asesora Zoraida Pozo Caballero.

Mientras Marisela Mancebo Balbuena fungía como administradora y garantizaba cada detalle logístico para que la radio saliera al aire, Miriam Valdés Florat fungía como jefa de programación e informativo.

La nómina fundadora la integraron otros entre los que destacan el ya fallecido Agustín Guevara González, los directores de programas Ricardo Álvarez Ávila, Juan Miguel Desdín Santiesteban y José Ramón Hernández Romero; los locutores Sara Bejerano Palmero, René Pérez Betancourt, Lupe Acevedo Gruyet, Bárbara Caballero Ramírez, Richard Armstrong Ávila y Taimara Villamil García, quienes se convirtieron en voces familiares para los oyentes.

Los realizadores de sonido Fidel Fernández y Fernando Pupo también están dentro de los creadores iniciales, junto a la recepcionista Ramona Bejerano Palmero.

Entre todos, destaca la figura de Fidel Acevedo Betancourt, realizador de sonidos y referente de la emisora. Para muchos, Fidelito, como cariñosamente lo llaman sus compañeros, fue el corazón invisible de Radio Manatí, el que garantizaba que cada transmisión llegara limpia y clara a los hogares del municipio.

También hubo colaboradores de emisoras vecinas que ayudaron a formar y organizar el trabajo reporteril, artístico y administrativo: Rafael Aparicio Coello y Ana Vivian Cabrera Corona, de Radio Maboas en Amancio y Enrique Guzmán Leyva de “Libertad”.

En sus primeros días, la programación apenas alcanzaba cuatro horas de lunes a sábado. Eran tiempos de esfuerzo y entusiasmo, con espacios como Cabina Abierta, La nueva FM, Jóvenes de Hoy y un boletín informativo que mantenía viva la conexión con la actualidad.

Con el paso del tiempo la emisora se transformó en un puente que conecta tradición y modernidad, mantiene la esencia de la radio comunitaria, pero ahora amplifica su alcance con contenidos en las redes sociales y espacios interactivos.

Trascurridos 23 años, Radio Manatí ha sido testigo de la vida cultural, social, política y económica del municipio. La Voz del Faro es un símbolo vivo de resistencia y creatividad. Lo que comenzó con cuatro horas de transmisión se convirtió en un espacio que acompaña, informa y conecta a toda una comunidad en variadas platafomas.