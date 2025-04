Mirtha Beatón queda en las letras que acunó

Mirtha Beatón Borges deja en la literatura una estela imborrable gracias al empeño y amor que siempre dedicó a cada ejemplar que trabajó como editora.

Este 25 de abril nos dejó físicamente, pero será recordada junto a la historia del libro impreso en Las Tunas, de la Editorial Sanlope de la que fue fundadora y cuyos destinos dirigió por alrededor de una década.

En ella estaba la seguridad de cada escritor que depositó en su visión el hijo prematuro para que creciera a su amparo, como una nodriza a la que muchos agradecieron su primer libro.

Durante la edición 32 de la Feria del libro en Las Tunas, dedicada a su personalidad, Mirtha se refirió a esta misión y las alegrías que le regaló.

«La labor del editor a veces se vuelve un poco ingrata, pero sí hay una realidad, cuando el libro sale bien la gente dice ‘qué buen escritor’, cuando sale mal la gente dice ‘dónde estaba el editor de este libro’, y es algo a lo que tenemos que enfrentarnos, pero de manera general no he sentido ese olvido porque a los tantos años me dicen ‘nunca se me olvida que fuiste mi primera editora’, y eso es algo lindo, eso es algo que uno aprecia, que cala muy profundo en el corazón porque han tenido otros editores pero nunca se les ha olvidado que fuiste el primero, como el primer amor que no se olvida».

Bien suyas hizo a la edición y a Sanlope: «Para mí Sanlope es lo más grande, me ha dado satisfacción, me dió crecimiento como ser humano, mejoró mis conocimientos y siempre voy a estar ahí para toda la vida».

Siempre activa, con nuevas letras entre sus manos, Mirtha Beatón Borges deja entre los colegas el consejo de leer mucho, eso que le hizo ser y hacer también mucho por la cultura y por esos libros propios y ajenos donde eternamente latirá un fragmento de su vida.

