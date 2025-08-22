Radio Victoria en Vivo

Asunción 2025: Sujailis Sardiñas y otro bronce para Las Tunas

Por: Gabriel Manuel Peña Ramírez
A falta de una jornada para el cierre de la actividad deportiva en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Sujailis Sardiñas, integrante de la cuarteta femenina de kayac (K-4) que consiguió la presea de bronce en la distancia de 500 metros, sumó la tercera medalla para la representación de Las Tunas en la presente cita múltiple.

Junto a Sujailis auparon esfuerzos  Lismary Bombino, María Claudia Álvarez y Melani Torres para que la embarcación de la Mayor de las Antillas superara el medio kilómetro en un tiempo de 1:41.45 minutos, solo aventajadas por sus similares de Argentina (1:39.08) y México (1:41.25), en ese orden.

Hasta la mitad del trayecto las cubanas se situaban segundas con un parcial de 48.69 segundos (s), pero sucumbieron ante el remate de las aztecas, aunque el ritmo de paletadas les alcanzó para colarse en el podio de premiaciones y aportar otro galardón a la Isla, la cual conserva la octava plaza en el listado por países con 39 medallas, repartidas en 16 de oro, 9 de plata y 14 de bronce.

El canotaje de Cuba (1-2-2) aparece en el tercer lugar, detrás de Argentina (5-2-1) y Chile (3-1-1), mientras Brasil (1-2-1) completa las naciones que se han repartido la decena de títulos en las aguas de la capital paraguaya.

/lrc/

Gabriel Manuel Peña Ramírez

