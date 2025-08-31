Presidente de Cuba lamenta deceso de académico Eduardo Torres Cuevas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, manifestó hoy su pesar por la partida física del destacado académico, historiador y profesor universitario cubano Eduardo Torres Cuevas, a los 82 años de edad.

“Triste día para Cuba que hoy ha perdido al Dr. Eduardo Torres-Cuevas, infatigable y riguroso historiador, patriota de cultura vasta y brillante oratoria”, expresó el mandatario desde su cuenta en la red social X.

A él “debemos obras fundamentales para el conocimiento del ser nacional. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, añadió.

También en esa red social, el funcionario del departamento ideológico del Comité Central del PCC, Luis Morlote, manifestó condolencias por la pérdida del “querido historiador”.

“Nunca olvidaremos su magisterio, su pasión por la historia, su profunda vocación martiana y fidelista, su compromiso ético con la Patria y la Revolución”, concluyó.

La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado, se sumó a las condolencias desde su página en Facebook y se refirió a Torres Cuevas como un querido maestro.

Premio Nacional de Ciencias Sociales (2000) y Premio Nacional de Historia (2005), el destacado intelectual fue director de la Oficina del Programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí.

Presidía la Academia de la Historia de Cuba y dirigía el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz, de la Universidad de La Habana. Además era el Presidente de la Alianza Francesa de Cuba.

Doctor en Ciencias Históricas, Investigador y Profesor Titular, ejerció como docente en diversas facultades de la Universidad de La Habana y otros centros de altos estudios.

Mereció múltiples lauros y reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre ellos la Distinción por la Cultura Nacional (1996).

Por decisión familiar sus restos serán cremados y en las próximas horas se informará acerca del homenaje público que se le dedicará al eminente profesor e intelectual revolucionario cubano.

El Ministerio de Cultura y la Universidad de La Habana ofrecen sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos del inolvidable intelectual, destaca la nota de Radio Reloj.

/lrc/

