Raúl en los recuerdos de Margarita García Laguna

Las Tunas.- Como ferviente defensora de la historia, la MsC Margarita García Laguna, vicepresidenta de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en la provincia de Las Tunas, es dueña de una excelente memoria y por eso trae a la actualidad detalles de lo ocurrido el 26 de julio de 1997.

Apenas comenzaba el día y no era una jornada cualquiera pues esta ciudad acogía el acto nacional por el aniversario 44 del asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La plaza Mayor General Vicente García González era la sede y con la celebración se inauguraba, para beneplácito de los tuneros.

Hasta allá llegó el General de Ejército Raúl Castro Ruz, uno de los protagonistas de la obra de la Revolución y líder de Cuba y del mundo. Con ella conversó sobre varios temas como los hechos que reflejan los paneles de la institución y el desempeño de las mujeres como guías de otras plazas.

Al concluir el acto organizó a los presentes para que sus rúbricas adornaran el libro de visitantes que la joven directora traía entre sus manos y se mostró alegre, sencillo, “muy cubano”, según el testimonio de quien asegura que ese fue uno de los días más importantes de su vida.

Puede escuchar otros elementos que son parte de lo acontecido ese día en Las Tunas haciendo CLICK en este enlace:

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