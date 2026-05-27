Carta abierta de médicos y científicos de Italia en apoyo a Cuba

Roma.- Una carta abierta en apoyo a Cuba, promovida por médicos y científicos de Italia, denuncia las afectaciones que hoy enfrenta el sistema de salud de la isla, como consecuencia del genocida bloqueo de Estados Unidos.

La misiva, titulada “Italia tiene una deuda con Cuba”, fue enviada a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al titular de Salud de este país, Orazio Schillaci, y en la misma se señala que esas criminales acciones norteamericanas “son violatorias de los derechos humanos fundamentales, y exigen una respuesta global”.

La eurodiputada italiana Ilaria Salis expresó en un mensaje publicado en las redes sociales que este proyecto, impulsado por los médicos de esta nación europea, “humanos, visionarios y consecuentes”, el cual cuenta ya con unas mil firmas, es “una importante iniciativa solidaria con Cuba que merece el máximo respaldo”.

Salis, quien en marzo de este año viajó a La Habana como parte del Convoy Europeo de apoyo a la isla, expresó en la nota que “Italia no puede permanecer indiferente ni en silencio, también porque está en deuda con Cuba por la ayuda recibida durante la pandemia de Covid-19 y por la labor actual de los médicos cubanos en la región de Calabria”.

Se resalta en la carta el hecho de que “a lo largo de las décadas, Cuba construyó un sistema sanitario considerado como un modelo internacional, capaz de garantizar el acceso universal a la salud incluso en condiciones de recursos limitados”.

El texto, divulgado en el sitio digital de la publicación especializada Scienza in Rete, refiere que esa nación es la de mayor densidad de médicos del mundo, con 8,4 por cada mil habitantes, y “desde 1963 más de 600 mil profesionales sanitarios cubanos han prestado servicios en más de 160 países, incluida Italia”.

Sin embargo, en violación del principio de neutralidad sanitaria consagrado por el derecho internacional humanitario y la ética médica universal, que exige que las medidas económicas coercitivas no afecten el acceso a la atención de salud, Estados Unidos recrudeció su política agresiva contra ese país, con lo que afecta gravemente esos servicios.

El bloqueo económico comercial y financiero, recrudecido por el presidente estadounidense Donald Trump, el cual incluye acciones contra el suministro energético, “priva la isla de combustible, electricidad y del acceso a los mercados internacionales de productos farmacéuticos y dispositivos médicos”, apunta la misiva.

Preocupan las afectaciones a un sistema sanitario de calidad como el cubano, como resultado de esas medidas unilaterales norteamericanas, expresa esta iniciativa, a la que se sumaron otros medios especializados como Salute Internazionale, Epidemiologia e Prevenzione y Recenti Progressi in Medicina, entre otros.

En esta carta abierta se propone que, tras evaluarse este grave problema, se programen desde Italia “intervenciones de ayuda específicas, esenciales y priorizadas” para apoyar a los servicios de salud de Cuba.

(Tomado de Prensa Latina)