Se suma Las Tunas a la Semana Panamericana de Prevención de las Intoxicaciones

Las Tunas.- Profesionales de la Salud en la provincia de Las Tunas se insertan a la Semana Panamericana de Prevención de las Intoxicaciones, con el propósito de sensibilizar a la población, la comunidad médica y diversos actores sobre el riesgo que conlleva la exposición a sustancias y las intoxicaciones agudas para la salud humana.

Hasta el 22 de marzo se desarrolla esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Regulación de Sustancias Químicas, dedicada a la prevención de las intoxicaciones agudas, accidentales, intencionales y ocupacionales.

El doctor Alejandro Mestre Barroso, especialista en Toxicología del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, detalló que en Cuba y la provincia se enfoca el tema en colectivos educacionales y laborales mediante charlas educativas, divulgación de resultados estadísticos, comportamiento epidemiológico, uso y manejo de los pacientes, índice de mortalidad, letalidad, gravedad y los tóxicos de mayor índice de intoxicación o de mayor frecuencia.

Explicó el galeno que en el país la actividad tiene su celebración nacional del 14 al 19 de noviembre, como parte de las actividades por el aniversario del Centro Nacional de Toxicología, institución rectora del manejo de las intoxicaciones desde el punto de vista epidemiológico y conceptual.

En ese orden argumentó que «existe la exposición diaria a las intoxicaciones, principalmente en el hogar y relacionadas con productos de limpieza, cosméticos y alimentos, estas últimas por mariscos, las bacterias de Salmonellas y Escherichia coli, y la hemorragia mesentérica.

«También por medicamentos o las drogas de abuso, por lo cual se implementa el Proyecto de Intervención para la Prevención y Control del Consumo de Drogas de Abuso, que forma parte del programa Sociedad Tunera y se vincula al proyecto institucional de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas que resalta la importancia de la especialidad de Toxicología».

El especialista hizo el llamado ante las enfermedades y riesgos ocupacionales, con la absorción de radiaciones ionizantes y no ionizantes, como es el caso de Acinox y Metunas, a metales pesados mediante la explotación ilegal de la minería, al mercurio, al plomo con la reparación ilegal de baterías, que contamina el medio ambiente y su relación con las enfermedades neurodegenerativas, como el síndrome Down y la aparición del patrón del espectro autista.

La Semana se enfoca además en resaltar la trascendencia de la Toxicología y los sesgos desde el punto de vista médico que dañan la salud, enferman y deterioran la calidad de vida de una comunidad o de una provincia, y a evitar las intoxicaciones agudas, ocupacionales, crónicas y por los tóxicos involucrados, sustancias tóxicas del hogar, productos industriales, gases y alcoholes.

Añadió Mestre Barroso que las personas se exponen a los microplásticos, los gases de efecto invernadero, la contaminación de mares y ríos por los desechos de productos farmacéuticos y de las industrias con carácter transitivo de daño al hombre, de ahí la importancia de Una Sola Salud ante la armonía ambiental, por alcanzar un mayor bienestar y socializar las complicaciones ambientales que deterioran la existencia de la vida.

/lrc/