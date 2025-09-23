Inauguran curso de Física Moderna en la Universidad de Las Tunas

Las Tunas.- En la Universidad de Las Tunas inició este martes el curso de Física Moderna I, enmarcado dentro de las acciones para conmemorar el «Año de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas» este 2025.

La iniciativa responde directamente al tercer perfeccionamiento del Sistema de Educación en el país, para ofrecer un sólido respaldo académico al nuevo programa y libro de texto correspondiente al duodécimo grado.

Al frente del entrenamiento se encuentra el licenciado Alberto Mawad Santos, profesor auxiliar del departamento de Matemática-Física de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la casa de estudios superiores. Mawad Santos como encargado asegura que los participantes reciban instrucción especializada, dada su vasta experiencia tanto en el contenido como en la didáctica de la física.

Con esta acción, la Universidad de Las Tunas reafirma su compromiso con la excelencia académica y la formación continua de su claustro, al contribuir con la preparación de los profesores en los cuales recae la responsabilidad de impartir la asignatura en el nivel preuniversitario.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos