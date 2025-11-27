Los Leñadores blanquean a los Cazadores en Amancio

Amancio, Las Tunas.- Toda una fiesta se vivió en el estadio Gilberto Ferrales del sureño municipio de Amancio, con el regreso de un partido de la Serie Nacional de Béisbol que enfrentó a Leñadores y Cazadores. El público disfrutó de un duelo atractivo, dominado por los tuneros con marcador final de 6×0.

El derecho Rubén Rodríguez consiguió su primer triunfo de la campaña tras trabajar cinco entradas impecables: no permitió carreras, regaló tres boletos, ponchó a un bateador y apenas toleró dos jits.

En el relevo, Keniel Ferraz se encargó de mantener la pizarra en blanco y asegurar que los Cazadores no pisaran el home. Para Ferraz fue su tercer salvamento de la serie. Con esta actuación, el pitcheo tunero acumula ya 21 entradas consecutivas sin aceptar anotaciones.

En la ofensiva, Yudier Rondón (5-2) fue protagonista al conectar un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja en el sexto inning. También brilló Yunieski Larduet, quien bateó de 3-2 y se robó dos bases, aportando dinamismo al ataque. Aunque la ofensiva verdirroja no fue abundante, solo seis indiscutibles, resultó suficiente para fabricar todas las anotaciones.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja marcaron dos carreras en el primer episodio, sumaron otra en el tercero y sentenciaron el choque con tres más en el sexto. El revés fue para Daniel García, incapaz de frenar a los campeones nacionales.

Con este triunfo, los Leñadores de Las Tunas llegaron a 33 victorias y 20 derrotas, consolidándose en la segunda posición de la tabla de la Serie Nacional.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube