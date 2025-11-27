27 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los Leñadores blanquean a los Cazadores en Amancio

27 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   3

Amancio, Las Tunas.- Toda una fiesta se vivió en el estadio Gilberto Ferrales del sureño municipio de Amancio, con el regreso de un partido de la Serie Nacional de Béisbol que enfrentó a Leñadores y Cazadores. El público disfrutó de un duelo atractivo, dominado por los tuneros con marcador final de 6×0.

El derecho Rubén Rodríguez consiguió su primer triunfo de la campaña tras trabajar cinco entradas impecables: no permitió carreras, regaló tres boletos, ponchó a un bateador y apenas toleró dos jits.

En el relevo, Keniel Ferraz se encargó de mantener la pizarra en blanco y asegurar que los Cazadores no pisaran el home. Para Ferraz fue su tercer salvamento de la serie. Con esta actuación, el pitcheo tunero acumula ya 21 entradas consecutivas sin aceptar anotaciones.

En la ofensiva, Yudier Rondón (5-2) fue protagonista al conectar un jonrón de tres carreras que amplió la ventaja en el sexto inning. También brilló Yunieski Larduet, quien bateó de 3-2 y se robó dos bases, aportando dinamismo al ataque. Aunque la ofensiva verdirroja no fue abundante, solo seis indiscutibles, resultó suficiente para fabricar todas las anotaciones.

Los dirigidos por Abeyci Pantoja marcaron dos carreras en el primer episodio, sumaron otra en el tercero y sentenciaron el choque con tres más en el sexto. El revés fue para Daniel García, incapaz de frenar a los campeones nacionales.

Con este triunfo, los Leñadores de Las Tunas llegaron a 33 victorias y 20 derrotas, consolidándose en la segunda posición de la tabla de la Serie Nacional.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: 64 Serie nacional de béisbol - Cazadores de Artemisa - Leñadores de Las Tunas

Últimas noticias

Participa Agroint en Fihav 2025

Una vez más, la empresa Agroint de la provincia de Las Tunas participa en la Feria Internacional de La Habana, principal bolsa comercial de la región, en lo que constituye otra oportunidad para fortalecer su gestión económica.

Las Tunas por mayor participación de los adolescentes en los espacios asistenciales

Otorgarle mayor participación a los adolescentes ante los servicios asistenciales que se implementan en Las Tunas para su atención integral, motivó un encuentro de evaluación de representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (UNFPA), el Departamento Materno Infantil en Cuba y profesionales de la Salud Pública.

Los Leñadores mantienen el paso firme en la Serie Nacional

En el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas ratificaron su buen momento al imponerse con marcador de 7×0 frente a los Cazadores de Artemisa, resultado que les permite mantenerse a solo dos juegos de diferencia del primer lugar de la tabla.

La Serie Nacional vuelve a Amancio

El béisbol regresa al sur de Las Tunas con un acontecimiento esperado por la afición: este 27 de noviembre, después de seis años de ausencia, el estadio Gilberto Ferrales volverá a ser sede de un partido de la Serie Nacional.

Más leido

Otras Noticias

Los Leñadores mantienen el paso firme en la Serie Nacional

Los Leñadores mantienen el paso firme en la Serie Nacional

En el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas ratificaron su buen momento al imponerse con marcador de 7×0 frente a los Cazadores de Artemisa, resultado que les permite mantenerse a solo dos juegos de diferencia del primer lugar de la tabla.

La Serie Nacional vuelve a Amancio

La Serie Nacional vuelve a Amancio

El béisbol regresa al sur de Las Tunas con un acontecimiento esperado por la afición: este 27 de noviembre, después de seis años de ausencia, el estadio Gilberto Ferrales volverá a ser sede de un partido de la Serie Nacional.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *