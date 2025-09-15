15 de Sep de 2025

Instan a Mercosur a rechazar presencia militar de EEUU en el Caribe

Publicado el 15 de Sep de 2025
, por Prensa Latina
La necesidad de un pronunciamiento de los países de Mercosur contra la presencia de una flota de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela fue reclamada hoy aquí.

Un artículo del Diario La R señala que está en interrogante “la capacidad del bloque sudamericano para actuar de manera cohesiva y efectiva ante amenazas percibidas”.

La presencia militar de Estados Unidos en la región, lejos de ser un hecho aislado, se enmarca en una serie de movimientos estratégicos que buscan proyectar poder y asegurar intereses políticos y económicos en un contexto de crisis, dice el texto.

Suscribe que el Mercosur tiene la oportunidad de posicionarse como un actor relevante, defensor de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos sudamericanos.

Pero el medio señala que la falta de una voz unificada en el Mercado Común del Sur ha sido una constante en los últimos años.

Las diferencias políticas entre los estados miembros, sumadas a la influencia de actores externos, han dificultado la formulación de una respuesta coherente y sólida ante la situación, acota el artículo.

Y asume que “la necesidad de un pronunciamiento claro y contundente sobre la flota americana se vuelve apremiante, no solo para respaldar a Venezuela, sino también para reafirmar los principios de no intervención y respeto a la soberanía que deberían guiar las relaciones entre naciones latinoamericanas”.

El silencio del Mercosur ante la presencia militar estadounidense podría interpretarse como una aceptación tácita de la intervención, lo que podría sentar un precedente peligroso para la región, agrega.

Por el contrario, un posicionamiento firme podría enviar un mensaje claro: América del Sur es capaz de resolver sus propios problemas y no tolerará intromisiones externas, concluye la nota de Diario La R.

Temas: Caribe - Estados Unidos - Mercosur

