5 de Ene de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Cuba

Cuba amanece en Duelo Nacional tras Decreto Presidencial 1147

5 de Ene de 2026
 - Redacción Digital Radio Victoria
   32
La Habana.- Cuba amanece hoy bajo Duelo Nacional, declarado en el Decreto Presidencial No. 1147, en homenaje a los combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber durante la agresión estadounidense contra Venezuela.

Durante este período, que regirá desde las 06:00, hora local, de hoy hasta las 24:00 horas del martes 6 de enero, la Bandera de la Estrella Solitaria ondeará a media asta en todos los edificios públicos e instalaciones militares del país, y quedan suspendidos los espectáculos y actividades públicas.

«Con profundo dolor nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país», expresó el presidente, Miguel Díaz-Canel, en su declaración.

«Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas», agregó el mandatario.

(Prensa Latina)

 

/lrc/

