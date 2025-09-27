Discurso del Ministro Bruno Rodríguez en el Segmento Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas

Cuba es una nación de paz, afirmó hoy el canciller Bruno Rodríguez en nombre de su pueblo y gobierno en el Segmento de Alto Nivel del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

pesar de todo el daño que nos ha provocado y provoca Estados Unidos, siempre hemos estado dispuestos a dialogar sin condicionamientos, y a intentar avanzar hacia una relación respetuosa y civilizada con ese país, sin subordinación ni límites a nuestras prerrogativas soberanas, subrayó.

El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Parlamento cubano, explicó al plenario que el bloqueo contra su país persiste y se endurece en extremo.

Se trata de una verdadera guerra económica abarcadora y prolongada, dirigida a privar a los cubanos de sus medios de vida y sostenibilidad, de su existencia como pueblo solidario, culto y alegre”, añadió.

Miente deliberadamente quien afirme lo contrario -recalcó-. Los propios promotores de esa guerra se ufanan de su efecto destructivo y su capacidad para golpear desde cualquier rincón del planeta el nivel de vida de todo un pueblo, argumentó el canciller.

Expresó que la agresión ha escalado a niveles sin precedentes en los últimos ocho años, incluidas acciones de persecución y presión económica sobre terceros, los Estados que ustedes representan, y que son cada vez más elaboradas, quirúrgicas y extraterritoriales.

Provoca impedimentos múltiples y extraordinarios a la actividad productiva, comercial, financiera, y para los servicios y políticas que garantizan la justicia social y la vida misma, agregó.

Mencionó que Cuba encara un grave escenario de cortes prologados y diarios del servicio eléctrico, dificultades para costear los alimentos, insuficiente disponibilidad de medicamentos, depresión del transporte público, limitaciones en los servicios comunales e inflación pronunciada que deprime los ingresos reales.

A su vez puntualizó que «resulta cínico que el gobierno de Estados Unidos, con fines de coerción política y económica, califique a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, calumnia que no comparte esta Organización, ni ningún otro de sus Estados Miembros». Recordó que la isla ha sido víctima del flagelo.

Lea el discurso completo en el siguiente enlace.

https://cubaminrex.cu/es/intervencion-del-excmo-sr-bruno-rodriguez-parrilla-ministro-de-relaciones-exteriores-de-la-

/lrc/

