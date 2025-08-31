Avanza bien construcción de parque solar fotovoltaico en Las Tunas

Las Tunas.- Los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje (Conalza), de Las Tunas, ya sobrepasaron los dos mil pilarotes fundidos para las mesas que sostendrán los paneles del parque solar fotovoltaico, que se levanta en las inmediaciones norte de la capital provincial.

El ingeniero Maikel Brito Peña, director general de la entidad, informó que ya tienen más de dos mil 400 hoyos barrenados para ese fin, tal y como establece el cronograma planificado, y los viales están a más del 40 por ciento de ejecución.

«También se han construido 600 metros lineales de los dos mil 100 que lleva la cerca perimetral, una de las exigencias técnicas de este tipo de obra, y la cisterna y fosa que se encuentran al 95 por ciento de ejecución».

Comentó que, pese al rigor del sol y las contrariedades de las lluvias vespertinas, en los demás objetos todo marcha según el plan, prueba del buen avance en la construcción integral del segundo de los tres parques solares del mismo tipo que se construirán en la provincia para generar alrededor de 21 megawatts.

En junio pasado en Las Tunas se inauguró el de Nueva Línea, primero del territorio en aportar 21,8 megawatts (MW) al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El emplazamiento, sincronizado al SEN desde el pasado 30 de mayo, unido a otros cuatro parques que existen en la provincia, generan alrededor de 32 MW. En Las Tunas se preparan condiciones para construir un tercer parque grande y otros dos de cinco MW en los municipios de Majibacoa y Amancio.



