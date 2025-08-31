Radio Victoria en Vivo

InicioSin categoríaAvanza bien construcción de parque solar fotovoltaico en Las Tunas

Avanza bien construcción de parque solar fotovoltaico en Las Tunas

Por: Esnilda Romero Mañas
0
0

Las Tunas.- Los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje (Conalza), de Las Tunas, ya sobrepasaron los dos mil pilarotes fundidos para las mesas que sostendrán los paneles del parque solar fotovoltaico, que se levanta en las inmediaciones norte de la capital provincial.

El ingeniero Maikel Brito Peña, director general de la entidad, informó que ya tienen más de dos mil 400 hoyos barrenados para ese fin, tal y como establece el cronograma planificado, y los viales están a más del 40 por ciento de ejecución.

«También se han construido 600 metros lineales de los dos mil 100 que lleva la cerca perimetral, una de las exigencias técnicas de este tipo de obra, y la cisterna y fosa que se encuentran al 95 por ciento de ejecución».

Comentó que, pese al rigor del sol y las contrariedades de las lluvias vespertinas, en los demás objetos todo marcha según el plan, prueba del buen avance en la construcción integral del segundo de los tres parques solares del mismo tipo que se construirán en la provincia para generar alrededor de 21 megawatts.

En junio pasado en Las Tunas se inauguró el de Nueva Línea, primero del territorio en aportar 21,8 megawatts (MW) al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El emplazamiento, sincronizado al SEN desde el pasado 30 de mayo, unido a otros cuatro parques que existen en la provincia, generan alrededor de 32 MW. En Las Tunas se preparan condiciones para construir un tercer parque grande y otros dos de cinco MW en los municipios de Majibacoa y Amancio.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Esnilda Romero Mañas

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu