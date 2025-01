El 28 de diciembre de 2024, el mismo día en que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas festejaba su cumpleaños 37, cumplido el 24 de ese mismo mes, Walter Simón Noris, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en esta provincia, sostenía un diálogo franco, sincero y profundo con la presidencia de la organización social aquí.

Se habló de muchos asuntos por parte de escritores y artistas, y se criticaron con fuerza y sin adornos varios problemas que afectan a la sociedad tunera.

Y cuando él habló, desde su sabiduría no solo de dirigente, sino de hombre de pueblo, lo dijo muy claro: «ustedes han hablado de problemas muy serios y sin tapujos, de manera directa, y eso me gusta, porque yo también soy así».

También habló con vehemencia de su lucha por Las Tunas, por esta heroica provincia, como repite una y otra vez, y aseguró que todos los meses visita la tumba del mayor general Vicente García González, uno de sus paradigmas como cubano.

Y ahora encuentro en el perfil de Facebook de Naranjo Rosabal un texto que narra la visita de Simón Noris el primero de enero de 2025, a la tumba de Vicente, un hecho que me ha impactado, porque creo que es una manera de fortalecerse para el trabajo diario, como él mismo dijo en el encuentro con la Uneac de Las Tunas, y me permito plasmar aquí ese momento narrado por Naranjo.

Un pacto el primero de enero del 2025

La invitación me llegó hoy temprano mediante Facebook.

— Naranjo cuando regrese de Majibacoa, te recojo para ir al cementerio y hacer un juramento ante la tumba del primero de los tuneros: Vicente García González.

Llegamos al camposanto sobre las 2:00 de la tarde de este primero de enero. Compró el ramo y nos adentramos en la necrópolis. Mi fui a un lado y lo dejé, solo escuché el final de su diálogo en silencio con el Mayor General Vicente García:

—Cumpliré con honor —. Nada más.

Supuse, y estaba en lo cierto, que era una de especie juramento al bravo “León de Santa Rita”.

«Le dije a Vicente García – me comentó- que, bajo cualquier circunstancia, cumpliría al pie de la letra mi aspiración de avance de Las Tunas y eso espero cumplir, esperemos ahora la ayuda de todos que es fundamental».

Salió del camposanto en silencio. Como hijo que jura ante su padre. Por la patria adoptiva.

— ¿Que tú crees, unimos por la victoria los machetes de Agramonte y Vicente García? — me preguntó con la sonrisa a flor de labios.

— Los unimos jefe, los unimos como en el 69, en la toma de Las Tunas —, respondí.

¿Qué juró?, lo ignoro, no me lo dijo y yo no lo pregunté.

Lo abrazo a él de todas formas. Sé que venceremos.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube