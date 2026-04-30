Puertopadrenses honran la memoria de “El Bebo” en el Campeonato Municipal de Ajedrez

Puerto Padre, Las Tunas.- Con un marcado sentido de homenaje y tradición, la academia de ajedrez José Raúl Capablanca del norteño municipio, es escenario desde este jueves del Campeonato Municipal Puerto Padre 2026, certamen que en la presente edición está dedicado a la memoria de Miguel Ramón Suárez Pérez, conocido entrañablemente como «El Bebo» o «Bebito», recientemente fallecido.

Suárez Pérez se desempeñó como el primer Comisionado de Ajedrez de la localidad después de 1959, y es recordado como un gran estratega del juego ciencia, fiel a los tableros hasta su último aliento. «El Bebo», junto al también veterano Enrique López Bruzón, se erige como uno de los ejemplos más emblemáticos de longevidad y maestría en Puerto Padre, siendo capaces de derrotar a jóvenes 50 años menores que ellos.

El torneo, que se desarrolla hasta el próximo sábado bajo el ritmo de juego de 20 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, convoca a todos los amantes del deporte de las 64 casillas.

La élite del ajedrez puertopadrense está presente, en un listado que incluye a los expertos Luis Alonso de la Peña, titular del municipio y campeón defensor y Marlon Marché; y los Maestros Nacionales Guzmán Marrero Espinosa y Alcides Más Velázquez, este último representante de la Asociación Cubana de Limitados Físicos -Motores.

La jornada inaugural dejó un claro dominio de las piezas blancas. El MN Alcides Más Velázquez derrotó al EP Luis Alonso de la Peña; Yoandry Ricardo Gallardo venció al EP Marlon Marché, y el MN Guzmán Marrero Espinosa superó al veterano Enrique López Bruzón.

«Todos somos una familia», reza el lema que acompaña a esta fiesta del ajedrez municipal, que promete emociones fuertes y partidas de alto nivel en honor a una de las leyendas más queridas de Puerto Padre: Miguel Ramón Suárez Pérez.

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