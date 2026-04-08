Celebran en Las Tunas Día del Trabajador de la Industria Pesquera

Mantener las cuentas saneadas aún sin cumplir los compromisos productivos debido a la actual crisis que atraviesa la economía del país, es de los resultados que exponen los trabajadores de la Industria Pesquera en Las Tunas en su jornada de homenaje.

En un matutino especial desarrollado en la Empresa (Pescatun), ubicada en la ciudad cabecera, se reunieron dirigentes y trabajadores para destacar la fecha y reconocer a quienes en la última etapa han sobresalido de forma integral.

En el encuentro se habló de los desafíos que han enfrentado ante la escasez de recursos y portadores energéticos para garantizar las producciones destinadas al consumo social y a la venta a la población.

Dentro de los mayores resultados del movimiento obrero en la entidad destaca el de los innovadores y racionalizadores, al contar con uno de los cuatro Premios Nacionales a Innovaciones de Mayor Impacto Económico que ha alcanzado este oriental territorio.

Incrementar las producciones fundamentalmente en la acuicultura y recuperar la de plataforma, se perfila entre los mayores retos de los trabajadores de esta industria.

Con unidades de base en todos los municipios y una empresa filial en Puerto Padre, la Empresa Pesquera de Las Tunas contribuye a la alimentación del pueblo, pues más allá de no satisfacer la demanda, cuenta con una red de pescaderías que oferta sistemáticamente una cantidad apreciable de productos a precios asequibles.

La celebración por el Día del Trabajador de la Industria Pesquera, que se celebra cada 8 de abril, en esta oportunidad se convirtió en una fiesta colectiva de alto valor humano cuando un grupo de trabajadores y directivos llegó hasta la casa de niños sin cuidado parental del centro de la ciudad para celebrar el cumpleaños de Leandro, uno de los infantes que allí vive. Entre risas, dulces y golosinas, la jornada se tornó especial.

Como se puede leer en el perfil en Facebook de Pescatun “… sabemos que la verdadera riqueza no solo está en el mar, sino en lo que podemos dar a los demás”.

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