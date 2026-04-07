Culmina en Las Tunas etapa clasificatoria del Torneo de Base de Fútbol Sala.

Culmina en Las Tunas etapa clasificatoria del Torneo de Base de Fútbol Sala.

Por Ernesto Merino Amor

Las Tunas.- La etapa clasificatoria del torneo de base de Futbol Sala, concluyó de forma satisfactoria en la polivalente Leonardo Mackenzie Grant de esta ciudad capital.

Cabe destacar que, con la victoria, los muchachos del «México» se colaron entre los cuatro clasificados a la ronda semifinal, sitio en el que ya venían los toros desde la barrera, Los Diablos, Indios y Palancón.

Para los días 16, 17 y 18 del presente mes está señalada la ronda semifinal (todos vs todos a una sola vuelta) y el 19 se jugará la Gran Final entre los dos equipos que más puntos acumulen.

A todas luces y por la nómina que atesoran ambos conjuntos, los Diablos Rojos y Los Indios se pintan solos para animar la lucha por el título, pero en este caso, el tabloncillo dirá la última palabra.

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