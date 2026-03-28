Garantiza energía solar servicios ininterrumpidos en instituciones sanitarias de Majibacoa

Las Tunas.- Con la instalación de un módulo de paneles fotovoltaicos que garantizan el empleo de energías limpias varias instituciones de la Salud Pública en el municipio de Majibacoa sostienen la prestación de la totalidad de los servicios a una población de alrededor de 38 mil habitantes.

«Como parte de una estrategia que busca reducir la dependencia del combustible fósil y asegurar la continuidad operativa frente a los frecuentes cortes eléctricos, las instituciones sanitarias se benefician con esta alternativa en el municipio rural con cobertura general por la Atención Primaria de Salud», afirmó el especialista en Medicina General Integral Omar Ochoa Santiesteban, Director General de Salud en Majibacoa.

Explicó el directivo que «se culminó la instalación de los kits solares en los Hogares de ancianos, de los Consejos Populares de Omaja y Vivienda, la casa de abuelos y el hogar materno del Consejo Popular de Vivienda y en el Policlínico General Docente 7 de Noviembre, la principal institución asistencial de la localidad con 47 años de creado en el poblado de Calixto.

Ante la contingencia energética que afecta las dinámicas del sector el cambio de la matriz energética permitirá el funcionamiento de los servicios de apoyo vital, de la sala de terapia intensiva municipal, urgencia y emergencia, el área de inyecciones y observaciones, lo cual mejora la calidad de la atención médica.

Por su parte la directora del Policlínico General Docente 7 de Noviembre, la doctora Eliani Yanet Rivera Saldívar, precisó que ante la compleja situación que enfrenta el país la instalación de este módulo permitirá la vitalidad de los servicios en la mayor instalación sanitaria de Majibacoa en la que se atienden además alrededor de 30 pacientes de manera diaria en consulta externa.

Añadió que el territorio cuenta con la cobertura médica en la totalidad de los 48 consultorios médicos, con el jefe y el supervisor de los Grupos Básicos de Trabajo con lo cual afianzan el sistema y los servicios de la Atención Primaria de Salud.

Como parte de las garantías sanitarias del Programa de Atención Materno Infantil y de las condiciones de vida de las gestantes del hogar materno del Consejo Popular de Naranjo, se propuso la restauración del local en saludo al 26 de Julio, y a partir de esta labor se trasladaron seis camas de maneras transitorias al Policlínico con el propósito de mantener la prestación de este servicio.

Añadió que los profesionales del «7 de Noviembre» enfocan su quehacer también a potenciar la vigilancia epidemiológica de las arbovirosis, pues en el 2025 se transitó por un período de seis meses de declaración de transmisión de dengue, por la alta focalidad del mosquito Aedes aegypti en la zona.

Mientras comentó laboran en jornadas por la salud cada sábado para la pesquisa activa de la Hipertensión Arterial, considerada uno de los problemas de salud con alta incidencia en la población local, a fin de lograr la detección precoz y el seguimiento adecuado en cada equipo básico para mejorar este indicador.

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