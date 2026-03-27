Potencian en Las Tunas cultura de rechazo ante el consumo de drogas y en defensa de la salud de los jóvenes

Potencian en Las Tunas cultura de rechazo ante el consumo de drogas y en defensa de la salud de los jóvenes

Las Tunas.- El enfrentamiento a las drogas corresponde a todos los integrantes de la comunidad, bajo esa máxima los pobladores de la calle 20 del Consejo Popular de Calixto, en Majibacoa, desarrollaron un barrio debate como parte de la integralidad del enfrentamiento a este problema que lacera la sociedad cubana.

La jornada, que forma parte de las acciones de Prevención y Enfrentamiento al Consumo de Drogas y se desarrolla la última semana del mes, en su apertura contó con la disertación del especialista en Toxicología, Alejandro Mestre Barroso, quien acercó a los presentes a los daños del consumo de sustancias nocivas y los mecanismos para detectar y enfrentar estas prácticas.

Mediante conceptos, ejemplos y un lenguaje cercano a los diferentes grupos etarios del barrio, el galeno dio a conocer los servicios médicos y programas de deshabituación y rehabilitación para quienes han sucumbido ante este flagelo.

Además abordó el impacto social, los efectos en los menores de edad de la presión social, la exposición a sustancias químicas por los cigarrillos electrónicos, y la rutina y frecuencia del consumo para convertirse en adicto, entre otros temas.

Por su parte la Fiscal Jefa de Majibacoa, Yesenia Rodríguez Rodríguez, respondió interrogantes en relación al marco legal cubano y la responsabilidad de la familia con los menores, las sanciones para los portadores de estas sustancias, y la diferencia entre la mayoría de edad y la responsabilidad penal ante el cumplimiento de la ley.

Entre los participantes la joven Crislian Pérez Fernández agradeció la actividad «es muy motivadora, nos exhorta a una mayor conciencia al saber que las drogas perjudican la salud, también demuestran que nos valoran y sobretodo nos escuchan, y aunque somos rebeldes siempre están cercanos para ayudar y guiar por el buen camino.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media del Centro Mixto Hirán Durañona Figueredo, Karen Ramos Cáceres significó que «este tipo de espacios son muy instructivos, hay jóvenes que se refugian en las drogas para evadir problemas y sentirse aceptados por diferentes grupos sin percibir que se exponen al mal comportamiento y al deterioro de la salud.

«El rechazo a las drogas es un tema que se trata en los centros escolares de forma diaria, profesores, guías, coordinadores de grado junto a sus estudiantes y el directivo de cada plantel, se acercan a los alumnos vulnerables, a fin de orientarlos y apoyarlos, de generar en ellos la cultura del rechazo a las adicciones.

«Los médicos del Consejo Popular de Calixto nos motivan a saber sobre el tema y a evadirlos para no caer en la drogadicción, y desde la legalidad se desconocen muchas responsabilidades que les corresponde a la familia».

Entre los nuevos actores económicos Yunier Santiesteban Carmenate, representante del Ranchón Valevane, local principal del barrio debate, detalló que «sumarse a este tipo de actividad de intervención en el barrio tiene un alto impacto al contribuir al conocimiento de los adolescentes y jóvenes, además de mostrar que también puede potenciarse el esparcimiento sano».

Por su parte el delegado de la circunscripción número uno, del Consejo Popular Calixto, José Manuel Ramírez, denotó la acogida de la actividad en el territorio, «el tema se enfoca en la prevención y la educación desde el punto de vista del trabajo integrador con el grupo y los factores comunitarios.

«Además se sostienen alianzas con organismos como Salud y Educación para abordar a partir de la formación curricular en los diferentes grados y asignaturas, la percepción de riesgo y la nocividad del consumo en adolescentes y jóvenes.

«Por ello en la Comisión de Atención a las Políticas Sociales a nivel del Consejo Popular y el municipio se adoptan estas estrategias y se enfoca, desde el punto de vista comunitario con las familias, la prevención, la educación, el enfrentamiento y la preparación», precisó.

En esta ocasión estuvieron presentes junto a los pobladores la vicegobernadora de la provincia, Juana Yamilka Viñals Suárez, autoridades del Partido, la Asamblea Municipal del Poder Popular y el Consejo de la Administración de Majibacoa, así como también representantes de Fiscalía, Justicia, Salud y Cultura, en una ofensiva contra las drogas desde la articulación comunitaria.

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