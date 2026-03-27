27 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Leandro Cañada se alista para aportar victorias

27 de Mar de 2026
, por Gretel Yanet Tamayo Velázquez
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Las Tunas.- El lanzador tunero, Leandro Cañada, clave en el esquema de la rotación de abridores de los Leñadores, se recupera de una lesión que lo marginó toda la temporada pasada y apunta a su regreso en el Campeonato Sub-23 y la venidera Serie Nacional de Béisbol.

Después de una temporada en blanco, marcado por una lesión que lo mantuvo alejado del terreno, el lanzador Leandro Cañada se prepara para volver a vestir el uniforme de los Leñadores.

El derecho tunero,  considerado una pieza fundamental dentro del staff tunero, atravesó un largo proceso de rehabilitación que le impidió contribuir al equipo en la campaña anterior, pero hoy se muestra optimista y listo para asumir los retos que se avecinan.

“Me siento mejor, me estoy recuperando. Ya estoy casi empezando a tirar, fortaleciendo bastante el hombro”, expresó Cañada en exclusiva para Tiempo21, dejando ver los avances en su readaptación física.

Cañada, que recibió el alta médica tras un seguimiento en el Hospital Provincial «Ernesto Guevara», se enfoca ahora en fortalecer la zona afectada para evitar recaídas y poder responder al exigente calendario que se avecina.

Su primer gran desafío será el próximo campeonato Sub-23 (si finalmente se desarrolla), una justa que el propio Leandro asume como prioridad. “Ya pienso estar bien para ese campeonato, para poder ser uno de los abridores del equipo y darle la victoria al conjunto tunero”, afirmó con determinación.

La pasada temporada significó un duro golpe para el serpentinero, quien a pesar de no poder actuar, siguió de cerca a sus compañeros.

“Vine a todos los juegos, estaba ahí con el equipo y me sentía incómodo estando en el dugout sin poder hacer nada. No pude en esta serie, pero pienso que este año pueda venir mejor y que no me vuelva a lesionar”, confesó, dejando claro que el deseo de aportar victorias al conjunto tunero se mantiene intacto.

Lenadro Cañada también se refirió al futuro inmediato del equipo en la Serie Nacional de béisbol, donde Las Tunas irá en busca de la revancha en la edición 65. “Vamos a la revancha e iremos por la victoria”, sentenció.

Por último, el lanzador envió un mensaje de aliento a sus seguidores, quienes durante todo este tiempo han estado pendientes de su evolución.

“Que sigan ahí, que yo voy a seguir trabajando para recuperarme bien para no volver a lesionarme y que les voy a dar muchos resultados al equipo este año”, concluyó un esperanzado Leandro Cañada, cuya recuperación se perfila como una de las buenas noticias para el béisbol tunero de cara al próximo curso.

* Con la colaboración de Yoan Guevara.

/lrc/

Temas: Leandro cañada - Leñadores de Las Tunas

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