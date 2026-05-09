Claudia Tarín concluye su temporada en Rumanía 

Las Tunas.- La voleibolista tunera Claudia Tarín Alarcón concluyó su temporada en el CSM Lugoj, club rumano al que llegó este año tras su paso por el UTE Volley de Hungría.

Además, Tarín confirmó que concluye su contrato en Rumanía. Con ella también finalizan sus acuerdos varias jugadoras que formaron parte esencial de la plantilla: Ioana Mănăilă, Andra Artin, Sara Rankovic y la cubana Yensy Kindelán.

La institución agradeció a todas por el esfuerzo realizado, la dedicación diaria, la energía en los entrenamientos y los momentos brindados en el campo. “Cada una ha contribuido al éxito de nuestro equipo y ha dejado una huella importante durante este período.

Les deseamos mucho éxito, tanto a nivel deportivo como personal. Nuestro gimnasio siempre estará abierto para ustedes. ¡Buena suerte, chicas!”, expresó la directiva en su mensaje de cierre.

La temporada 2025-2026 terminó para el CSM Lugoj en el séptimo lugar de la liga nacional. No es el puesto que el equipo deseaba ni el que mejor lo representa, pero sí el que debe asumir.

“Ha sido el final de temporada más difícil de los últimos años. Teníamos esperanzas, deseábamos más y sabemos que podríamos haberlo hecho mejor. Nos faltó consistencia y ese líder que mantuviera unido al grupo en los momentos difíciles. Son lecciones duras pero necesarias”, señalaron los responsables técnicos.

El CSM Lugoj-Femenino, fundado en 1991 y con sede en la ciudad homónima, se ha consolidado como uno de los equipos más respetados y admirados del voleibol rumano, gracias a su disciplina, juego estratégico y espíritu colectivo.

En este contexto, Claudia Tarín cierra un ciclo y abre otro, con la certeza de que su talento seguirá creciendo en escenarios internacionales.

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