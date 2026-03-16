16 de marzo de 2026

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Cultura

Distingue en Colombia exposición de Ángel López

16 de Mar de 2026
, por Raudel Rodrí­guez Aguilar
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Colombia, Las Tunas.- La exposición «Identidad», del  instructor de las artes plásticas Ángel Yusdenis López González, se disfruta por estos días en la galería Rosario Basulto del municipio de Colombia, una muestra personal que se inauguró en ocasión del aniversario 110 de la fundación de la ciudad.

Con un magistral reflejo de diversos sitios de este sureño territorio, Ángel utiliza la técnica del claro oscuro sobre cartulina, en el que su amor y pasión por esta localidad, hacen ver las obras desde otra perspectiva, lugares que resultan habituales para el colombiano como el «Puente la Cuba» ese que sortea las aguas del Tana, al servir de paso al ferrocarril que une al ramal Martí Bayamo en su tránsito por esta ciudad.

Los que refrescan el espíritu, y te lleva hasta las riveras del río, sus aguas, la vegetación aledaña, con sus hojas y flores, en tono oscuro, pero que logras ponerle el color de la vida misma que merodean en la zona del chapuzón o la cachacera.

Esencias que el artista captó con su lente, y que minuciosamente a detalle, llevó a gran escala, en esta muestra personal del artista, la que estará expuesta en la galería en sus horarios habituales de lunes a sábado, con la guía y explicación de sus especialistas.

/lrc/

Temas: Colombia - Exposición Identidad - instructor de las artes plásticas Ángel Yusdenis López González - Las Tunas

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