Montecristi evoca 131 años del histórico Manifiesto de Martí y Gómez

Montecristi, República Dominicana.- Dominicanos y cubanos confluirán en esta ciudad para honrar a dos grandes hombres de la historia, José Martí y Máximo Gómez, quienes, un día como hoy hace 131 años, firmaron el histórico Manifiesto de Montecristi.

El Comité de Honor por los 100 años del natalicio de Fidel Castro convocó a un acto patriótico en esta localidad del noroeste del país, coordinado de conjunto con la Campaña Nacional de Solidaridad del Pueblo Dominicano con la isla.

De acuerdo con los organizadores, el acto de reafirmación patriótica, solidaridad y amistad entre ambos pueblos iniciará con una concentración en el Parque del Reloj, desde donde partirá una peregrinación hasta la Casa Museo Máximo Gómez.

El 25 de marzo de 1895, José Martí, Héroe Nacional de Cuba, y el dominicano Gómez suscribieron en Montecristi el trascendental documento, concebido como el programa político de la Guerra de 1895.

Cuando Martí y Gómez estamparon su firma ese día, quedó sellado el compromiso del veterano soldado con los planes libertadores esbozados tras el anuncio, en 1891, de la creación del Partido Revolucionario Cubano (PRC).

Tres días después, el 28 de marzo, el documento fue enviado a Gonzalo Sánchez de Quesada en Cuba, para su entrega y distribución entre los patriotas que esperaban instrucciones.

Sánchez de Quesada había participado en la fundación del PRC en Tampa y Cayo Hueso junto a José Martí, quien lo nombró secretario de la Delegación del Partido.

El hecho de que la ciudad dominicana de Montecristi fuese el escenario escogido para la redacción y firma de este trascendental documento se debe, fundamentalmente, a que era el lugar de residencia del Generalísimo Gómez y su familia.

La tierra dominicana se convirtió en pieza clave y escenario principal de las labores de organización previas al inicio de la también conocida como “Guerra Necesaria”.

El Manifiesto expuso al mundo las bases organizativas de la contienda y constituye, más de un siglo después, una referencia clave de la unidad en torno a la Revolución Cubana.

«La guerra no es, sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra anterior…», es una de las ideas plasmadas en el texto.

En el centenario de su firma, el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, lo calificó como “uno de los más grandes legados políticos que ha recibido nuestro pueblo”.

(Prensa Latina)

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