Mayor parque eólico de Cuba listo para instalar los aerogeneradores

Las Tunas-.La asistencia técnica y los recursos que faltaban ya están presentes en el parque eólico La Herradura Uno, en Las Tunas, para emplazar los aerogeneradores que conformarán este complejo, el más potente de Cuba en esta modalidad de la energía renovable.

En exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, Carlos Arias Sobrino, director de la Empresa Eléctrica en este territorio oriental, explicó que los 22 equipos que se instalarán podrán generar 34 megawatts (MW), en su máxima capacidad.

Ello significa estar por debajo del esquema original, que era de 34 aerogeneradores, amplió el directivo, quien no descartó la posibilidad de contar con los 12 que faltan para completar los concebidos inicialmente y llegar a 51 MW de potencia.

Cuando comience a rendir frutos este parque, en el transcurso del año se podrá aportar más energía que la que consume la provincia como promedio cada día, que es de unos 105 MW a través del sistema electroenergético nacional, teniendo en cuenta que ya suman ocho parques solares instalados con capacidad, en conjunto, para más de 60 MW.

La Herradura Uno comenzó a levantarse hace más de una década, pero dificultades para completar la tecnología originaron atrasos en la ejecución de las obras, sin embargo nunca se mantuvo en pausa, con la construcción de importantes obras complementarias como la subestación eléctrica y el centro de mantenimiento.

(Tomado del Periòdico Granma)