Debaten quehacer sindical trabajadores del sector de la Salud en el municipio de Las Tunas

Las Tunas.- Lograr el protagonismo en el funcionamiento sindical en las más de 200 estructuras de base es el desafío principal para el actual calendario del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, en el municipio cabecera con más de cinco mil afiliados.

En esta ocasión reunidos en la sede del Centro Provincial de Electromedicina los dirigentes sindicales de base y burós enfocaron el debate en torno a la capacitación sindical para una óptima labor en los colectivos, en los cuales deben primar la unidad, la ética y los valores del personal sanitario.

El intercambio propició el diálogo respecto al vínculo de los dirigentes con la base para educar y motivar a los colectivos, la participación de los afiliados en la discusión del anteproyecto del Código de Trabajo, con sugerencias de propuestas en beneficio a los afiliados, así como también el protagonismo en la presentación del plan y presupuesto del año, la afiliación y el proceso político Mi Aporte a la Patria.

Los integrantes del Sindicato de los Trabajadores de la Salud propusieron una mayor atención a las condiciones laborales en un contexto marcado por las limitaciones de recursos, y denotaron el papel protagónico del movimiento anirista mediante los Comités de Innovadores y Racionalizadores.

En la asamblea, en la cual estuvieron presentes representantes del Partido, el gobierno, la Central de Trabajadores de Cuba y del sector en el municipio de Las Tunas, se ratificó el compromiso de quienes defienden la calidad asistencial a favor del bienestar de los tuneros.

Al cierre de la reunión se reconocieron secciones y burós por su contribuciones y entrega al quehacer sindical, activistas del proceso de discusión del anteproyecto del Código de Trabajo, afiliados por su contribución en el Aporte a la Patria y a los Programas de la Salud, y se entregó la distinción Manuel Piti Fajardo a Roger Pupo Verdecia, del Policlínico Guillermo Tejas.

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