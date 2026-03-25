25 de marzo de 2026

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Debaten quehacer sindical trabajadores del sector de la Salud en el municipio de Las Tunas

25 de Mar de 2026
, por Yami Montoya
  – 0 visitas

Las Tunas.- Lograr el protagonismo en el funcionamiento sindical en las más de 200 estructuras de base es el desafío principal para el actual calendario del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, en el municipio cabecera con más de cinco mil afiliados.

En esta ocasión reunidos en la sede del Centro Provincial de Electromedicina los dirigentes sindicales de base y burós enfocaron el debate en torno a la capacitación sindical para una óptima labor en los colectivos, en los cuales deben primar la unidad, la ética y los valores del personal sanitario.

El intercambio propició el diálogo respecto al vínculo de los dirigentes con la base para educar y motivar a los colectivos, la participación de los afiliados en la discusión del anteproyecto del Código de Trabajo, con sugerencias de propuestas en beneficio a los afiliados, así como también el protagonismo en la presentación del plan y presupuesto del año, la afiliación y el proceso político Mi Aporte a la Patria.

Los integrantes del Sindicato de los Trabajadores de la Salud propusieron una mayor atención a las condiciones laborales en un contexto marcado por las limitaciones de recursos, y denotaron el papel protagónico del movimiento anirista mediante los Comités de Innovadores y Racionalizadores.

En la asamblea, en la cual estuvieron presentes representantes del Partido, el gobierno, la Central de Trabajadores de Cuba y del sector en el municipio de Las Tunas, se ratificó el compromiso de quienes defienden la calidad asistencial a favor del bienestar de los tuneros.

Al cierre de la reunión se reconocieron secciones y burós por su contribuciones y entrega al quehacer sindical, activistas del proceso de discusión del anteproyecto del Código de Trabajo, afiliados por su contribución en el Aporte a la Patria y a los Programas de la Salud, y se entregó la distinción Manuel Piti Fajardo a Roger Pupo Verdecia, del Policlínico Guillermo Tejas.

/lrc/

 

Temas: Las Tunas - Sindicato de salud

Últimas noticias

Cuba siempre da y también recibe

Hace seis años el mundo temblaba. Y moría. Unos meses antes, apareció un virus desconocido que se llevó consigo miles de vidas. Cuba temía, lógicamente. Pero, ayudó. Como testigos, ahí están los pasajeros del crucero inglés que no encontraba puerto seguro y este pequeño país se lo dio.

Reconocen valor de los pastizales

Priorizar la protección de los pastizales, ecosistemas que resultan vitales para la ganadería, es la razón fundamental por la que la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, declaró al 2026 como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores.

2026, un año para las agricultoras 

En Cuba y Las Tunas, la soberanía alimentaria, hecha también de plantaciones de cultivos varios, se cosecha con gotas de sudor y manos femeninas que hacen tanto como los hombres; incluso, un poco más, cuando se suman los quehaceres domésticos y la atención de la familia.

Más leido

Otras Noticias

Celebran en Las Tunas Día Mundial de la Salud Bucodental

Celebran en Las Tunas Día Mundial de la Salud Bucodental

Las Tunas.- El Día Mundial de la Salud Bucal convoca cada 20 de marzo a concientizar la importancia del cuidado bucodental mediante actividades e intervenciones educativas que susciten una correcta rutina de higiene, chequeos y estilos de vida saludables en adultos e...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *