20 de marzo de 2026

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Las Tunas

Restablecen un servicio de transportación de pasajeros de Las Tunas a Puerto Padre

20 de Mar de 2026
, por Esnilda Romero Mañas
  – 11 visitas

Las Tunas.- A partir del lunes 23 de marzo comenzará a circular una guagua por la ruta Las Tunas Puerto Padre para el traslado de pasajeros.

Al informarlo Eriberto Pérez Mendoza, jefe de operaciones en la Unidad Empresarial de Base de Ómnibus Nacionales, detalló que serán dos viajes todos los días en los horarios de 6 de la mañana y una de la tarde.

Explicó que la salida matutina será desde la terminal del ferrocarril y en la segunda primero se recogerán acompañantes y pacientes de alta del hospital Ernesto Guevara y completará su capacidad en la referida estación.

Dijo que el precio fijado para el viaje es de 100 pesos y el horario de retorno a la capital provincial será una hora después de llegar a Puerto Padre.

El jefe de operaciones en la Unidad Empresarial de Base de Ómnibus Nacionales también informó que en el servicio interprovincial por el momento la entidad solo mantiene el viaje Las Tunas-La Habana a las 9 de la noche y siempre que se disponga de combustible se pondrá uno extra a la capital del país los domingos a las 7 y 30 pasado meridiano.

/lrc/

Temas: Las Tunas - Puerto Padre - Unidad Empresarial de Base de Ómnibus Nacionales

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