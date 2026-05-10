Leñadores plantan cara, pero no evitan caída ante Industriales en vibrante duelo élite

Las Tunas demostró garra y poder ofensivo, aunque los capitalinos remontaron en dos ocasiones y definieron con un racimo de cinco en el octavo episodio.

A pesar del resultado adverso, los Leñadores de Las Tunas dejaron una huella de dignidad y combatividad este domingo en el estadio Julio Antonio Mella, donde cayeron 14×11 ante los Leones de Industriales.

La tropa tunera no solo evidenció su capacidad de respuesta al remontar el marcador en dos ocasiones, sino que también lució actuaciones individuales sobresalientes que merecen ser ponderadas.

Entre las maderas más encendidas del encuentro brilló con luz propia Liuben Gallo, quien se fue perfecto de 6-6, una demostración de consistencia poco común en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano. A su lado, Yassel Izaguirre conectó un vuelacercas y Osmán Caruncho ligó sencillo y par de dobles, ambos con dos carreras impulsadas. Sin embargo, el esfuerzo ofensivo no bastó frente a un rival que supo golpear en los momentos clave.

El parteaguas llegó en el octavo episodio, cuando dos errores de una defensa tunera que acumuló cuatro en total se combinaron con dos boletos —uno intencional— y un racimo de cinco carreras fabricadas por los capitalinos. Yasiel Santoya empujó una con sencillo, y Carlos Nieto limpió las bases congestionadas con su segundo doble remolcador. Para Industriales también aportaron con el madero Taylon Sánchez (sencillo y jonrón), Pedro Roque y Yasser Julio González (doble), todos con dos impulsadas.

En el montículo, Andy Vargas retiró siete outs y permitió dos anotaciones (una sucia) para llevarse el crédito, mientras el relevista Yankiel Mauris sufrió siete carreras en 3.2 entradas y cargó con la derrota.

Más allá del revés, los Leñadores mostraron que pueden competir de tú a tú contra los punteros. Mientras tanto, en otro resultado de la jornada, los Cachorros de Holguín superaron 8×3 a los Cocodrilos de Matanzas y completaron la barrida en cuatro desafíos, uniéndose a Industriales en la cima con balance de 5-3. Las Tunas se mantiene en el pelotón perseguidor con 4-4, misma marca de Matanzas y Artemisa, mientras Mayabeque cierra con 2-6.

Lo hecho por los Leñadores en el Julio Antonio Mella invita a no perderles la pista: con un bateo como el mostrado y la lección aprendida en defensa, su cosecha en la Liga Élite apenas comienza.

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