Transportistas tuneros ratifican compromisos con servicios vitales

Las Tunas.- Mantener servicios vitales a la población pese al cerco energético del gobierno de los Estados Unidos que impacta con especial fuerza su sector, fue compromiso ratificado por los transportistas de Las Tunas en el desfile de este Primero de Mayo.

“La contracción en el abastecimiento de combustible y la baja disponibilidad técnica hoy exige de un gran esfuerzo para sostener la distribución de alimentos en todos los municipios después de traerlos desde lugares distantes como Santiago de Cuba y Nuevitas en Camagüey”.

Al explicarlo Reynaldo Reyes Silva el delgado del Transporte en la provincia de Las Tunas subrayó que pese a ello no renuncian y cumplen el compromiso empleando medios alternativos y aplicando cuanta medida sea posible para usar de forma óptima los carburantes y otros recursos.

De igual manera, dijo, asumen el apoyo a los servicios necrológicos, el traslado de personal de la salud y pacientes a las instalaciones hospitalarias y otras tareas que garantizan vitalidad en frentes claves de atención a la población.

En el contexto de la celebración de la fiesta proletaria más del 70 por ciento de los transportistas tuneros ejercieron su firma por la patria, en defensa de la soberanía nacional, contra el bloqueo estadounidense y la guerra.

En la marcha de este Primero de Mayo de los trabajadores del Sindicato de Transporte y Puerto de Las Tunas estuvieron muy bien representadas la Agencia de Taxis, la Empresa Cardinal y la Unidad Empresarial de Base de Ómnibus Nacionales, colectivos con resultados sobresalientes reconocidos por la Central de Trabajadores de Cuba.

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