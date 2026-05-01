Los Leñadores debutarán en la IV Liga Élite este sábado con la premisa clara: el título

Los Leñadores debutarán en la IV Liga Élite este sábado con la premisa clara: el título

Las Tunas.- El mentor de los Leñadores de Las Tunas habló en exclusiva sobre los refuerzos, el nuevo capitán y las aspiraciones del equipo en la IV Liga Élite del béisbol cubano.

Con la mirada fija en ganar el título, Abeyci Pantoja, director de los Leñadores, dejó claras las intenciones de su equipo de cara a la cuarta edición de la Liga Élite.

«Buscaremos a toda costa el título del torneo, continuar ese progreso que inició en la segunda élite con un cuarto lugar, luego el subcampeonato en la tercera edición, y dar ese salto para ganar la medalla que le falta a las vitrinas de los Leñadores de Las Tunas en cuanto a torneos nacionales», declaró el mentor en una entrevista concedida a Radio Victoria.

Pantoja, el mentor más ganador y con más títulos en la pelota tunera, y uno de los mejores del país, analizó cada aspecto de la preparación del equipo, que al cierre de esta edición suma diez días de entrenamiento para un calendario de 40 juegos.

«El objetivo no es llegar bien al inicio, sino al final. Terminar en buena forma y que podamos discutir el título, que es el objetivo único y principal de nosotros».

Los refuerzos: «Ustedes no son refuerzos, vienen a integrarse»

Uno de los temas más debatidos en las redes sociales ha sido la selección de los refuerzos. Al respecto, Pantoja fue contundente: «Nosotros obtuvimos lo que estábamos buscando. Teníamos intención de que Yankiel Mauri fuera el primero para acompañar a Alberto Pablo Civil y así quitarle un poco de trabajo. Para mí, Mauri es el mejor cerrador que hay en Cuba».

Sobre el cambio de último momento que trajo al jardinero Liuber Gallo, explicó: «Tuvimos que hacer el cambio por problemas familiares de un refuerzo de Villa Clara. Cuando nos dimos a la tarea de buscar qué nos faltaba, nos dimos cuenta de que Liuber Gallo tenía números fabulosos. En 69 juegos empujó 51 carreras y anotó 37. Alguien puede dudar que se pueda tener como refuerzo. Yo les dije a todos: ustedes no son refuerzos, ustedes vienen a integrar el equipo de Las Tunas. No me gusta llamarle refuerzos, ellos son Leñadores».

La selección del receptor Fernando de la Paz en la tercera ronda generó expectativas. «Consideramos que lo podían pedir. De la Paz, conjuntamente con Andrys Pérez, Yosvani Alarcón y Andy Come, tiene números muy buenos. Es un bateador que se poncha poco, es joven, y estábamos buscando sangre joven», afirmó Pantoja.

En cuanto a la rotación abridora, reveló que tres de los cuatro lanzadores serán zurdos: «Anyer Fernández de Guantánamo ya tiene experiencia en las granjas de aspirantes a lanzar pelota profesional. Quisimos tener un zurdo de esa magnitud y probar con tres zurdos abridores. Si tienen buen control en el béisbol cubano, caminan bastante».

Abeyci sentenció: «Va a jugar el que mejor esté, porque vamos a disputar un campeonato para ganarlo, no para desarrollar a nadie. Este campeonato es para ganarlo y así vamos a salir al terreno».

Bullpen especializado y recuperación de lesionados

El director tunero confirmó que mantendrán la especialización del bullpen. «No vamos nunca a renunciar a eso. Tratando de no maltratar al atleta, pero también mantener las ventajas que es capaz de dar el equipo a los lanzadores», afirmó.

Sobre los peloteros lesionados, actualizó el estado de Henry Quintero, Jean Lucas y Roberto Suliban Baldoquín. «Los que más se han preparado son Roberto y Henry. Quintero nos pidió unos días más para resolver problemas personales y a partir del 16 del próximo mes se incorpora. Jean Lucas es el que más preocupa: tuvo una fractura de un dedo del pie derecho y luego una operación odontológica y no ha podido prepararse como quisiéramos. Ninguno de los tres estará en la alineación del primero juego».

Yordanis Alarcón, el nuevo capitán

Ante la ausencia de Yunieski Larduet, Pantoja anunció quién tomará la batuta: «Yordanis es un capitán anónimo porque aglutina, pero también señala con fuerza Yordanis es el que exige como un entrenador más, y eso nos dio la visión de que en esta Liga Elite sea Yordanis el que comande esa nave».

Y elogió su entrega: «Es el primero en llegar al terreno. Cuando nosotros llegamos al Mella, Yordanis ya viene del gimnasio. ¿Qué más ejemplo para las nuevas generaciones? Yo entraba al dugout y lo escuchaba cómo exigía a los jóvenes, y dije: este es el capitán que hace falta para nuestras pretensiones».

El estilo: juventud y velocidad en las bases

Pantoja adelantó que el equipo mantendrá su filosofía ofensiva, pero con un componente añadido. «Estábamos buscando atletas jóvenes porque nos hace falta que dentro de la alineación haya quienes corran las bases. Tenemos veteranos que están pasando su mejor momento y se pueden dedicar a empujar carreras. Los jóvenes con buenos promedios de embasado se encontrarán en base para poder hacer algunas jugadas».

Reconoció una deuda pendiente. «Aunque somos un equipo que batea mucho, se nos hace difícil anotar desde segunda base. Con un sencillo todo jugador debe anotar desde segunda, y todavía estamos en deuda con eso».

La bendición de Pablo Civil

En un momento emotivo de la entrevista, se conectó vía telefónica con Pablo Civil Espinosa, quien fuera su antecesor y mentor. » Cuando él decidió no seguir dirigiendo por un contrato internacional, me dijo: Hay que seguir el proyecto que tenemos, el equipo que hemos logrado armar. ¿Quién mejor que tú para quedarte con el equipo?», recordó Pantoja.

Y concluyó: «La idea de que yo dirija vino de Pablo. Analizamos y vamos a seguir el camino que habíamos trazado para que no se pierda. Hemos seguido el rumbo de la victoria, hemos podido estar en los podios por mucho tiempo. Ahora nos toca reír y abrazarnos por la victoria del esfuerzo de muchos».

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