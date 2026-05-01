Colombianos reafirman su unidad en la Plaza de los Trabajadores

Colombia, Las Tunas.— La Plaza de los Trabajadores fue escenario este Primero de Mayo, de la celebración por el Día del Proletariado en el municipio de Colombia.

Más de cinco mil obreros y sus familiares se reunieron en el histórico sitio para reafirmar la defensa de la soberanía nacional y rechazar las injerencias del gobierno de Los Estados Unidos.

En el acto central, la secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Liliana Valverde Ramos, subrayó el compromiso de la clase obrera con la Revolución y con el movimiento político Mi firma por la Patria, como homenaje al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario.

La avenida principal se llenó de colorido con predominio del azul, rojo y blanco. La marcha estuvo encabezada por autoridades del Partido, el Gobierno y la CTC en el municipio y la provincia. Los sindicatos de Energía y Minas, Salud Pública y Civiles de la Defensa lideraron la multitudinaria demostración, que incluyó consignas, pancartas y expresiones de respaldo a la paz.

Durante la jornada se dieron a conocer los resultados de la emulación sindical. En las organizaciones pequeñas destacaron Energía y Minas, Cultura y Comunicaciones; en las medianas, Comercio, Gastronomía y los Servicios, Industria Alimentaria y Pesca, y Azucareros; mientras que en las grandes, Educación, Ciencia y Deporte obtuvo el primer lugar, seguido por el gremio de la Salud y la Administración Pública, respectivamente.

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