14 de marzo de 2026

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Historia

Día de la Prensa Cubana: legado de Martí y su periódico Patria

14 de Mar de 2026
, por Luisa Elena Rivera Cubelo
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El 14 de marzo de 1892, en Nueva York, José Martí creó el periódico Patria, el cual desempeñaría un papel primordial en la tarea de unir, organizar y orientar a las fuerzas patrióticas.

En su primer número, Martí escribió el artículo Nuestras ideas, en el que detalló los objetivos de la publicación: “Para juntar y amar, y para vivir en la pasión de la verdad, nace este periódico”.

En otra parte afirmó que “lo que el enemigo ha de oír no es más que la propia voz de ataque…Eso es Patria en la prensa. Es un soldado”.

En «A nuestra prensa», también publicado en el primer número, el Apóstol expuso las razones del nacimiento de Patria, entre ellas: “… para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión…”.

En sus páginas el periódico reflejaba los preparativos de la guerra, el proceso de formación y avance del Partido, la forma de superar los errores de la contienda anterior y las contradicciones en el campo revolucionario.

Martí fue el primer director de Patria, aunque en su etapa inicial no aparecía como tal.

Formaron parte de la redacción Gonzalo de Quesada y Aróstegui, el puertorriqueño Sotero Figueroa —tipógrafo y escritor—, y colaboraron frecuentemente intelectuales cubanos como Benjamín J. Guerra, Manuel Sanguily, Francisco de Paula Coronado, Rafael Serra, Diego Vicente Tejera y Bonifacio Byrne, entre otros.

Durante varios años, hasta cerca de su muerte en 1895, José Martí alentó la publicación de Patria, escribió artículos con sus ideas revolucionarias, promovió la conciencia patriótica y defendió los valores de libertad y justicia que guiaron su vida y obra.

Desde 1992, a 100 años de aquella fundación, se instituyó el Día de la Prensa Cubana, que se celebra cada 14 de marzo para reconocer el esfuerzo de quienes, desde diferentes trincheras, trabajan para informar, educar y entretener.

Esta fecha también honra el compromiso de los periodistas cubanos con la verdad, la ética, el servicio público y la defensa de la soberanía nacional.

/mga/

Temas: dí­a de la prensa cubana - periódico Patria

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