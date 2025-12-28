28 de Dic de 2025

Aconteció en «Colombia» última sesión de la Asamblea del Poder Popular del año 2025

28 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   105

Colombia, Las Tunas.- La vigésimo tercera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspondiente al décimo octavo período de mandato, aconteció en el municipio de Colombia, la última correspondiente al año 2025.

Como es habitual en este marco se trataron asuntos que repercuten en el desarrollo local y otros que son de preocupación de la población, según el plan de temas que se llevan a este órgano de gobierno.

Punto esencial fue la presentación del plan de la economía y el presupuesto para el año 2026, el cual tiene un profundo carácter social y asegura la vitalidad de sectores como Salud, Educación, Cultura y Deportes, ya sea en la reparación o mantenimiento de instalaciones, compra de equipamientos médicos o mobiliario escolar. Igual respaldará actividades en Comunales, Vivienda y Transporte, potenciará la producción de alimentos, y la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La actividad presupuestada en su totalidad recibirá unos 396 millones de pesos; resaltan los 20 millones en Asistencia Social, unos seis millones para los barrios en transformación, entre otros.

De la necesidad de acatarlo y que resuelva las inquietudes de la población hablaron algunos delegados y destacaron que los organismos deben ser fieles veladores del presupuesto asignado para cada actividad, pero esencialmente que se cumplan y respalden actividades en beneficio de las comunidades.

Otros temas tratados fueron el estudio y análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía; el informe de balance de la rendición de cuentas de la Fiscalía; la atención que se brinda a las comunidades en transformación; la calidad de los servicios fúnebres; se actualizó sobre la situación epidemiológica; además el plan de reordenamiento para asentamientos rurales.

Asistieron el primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, Yandry Otaño Guerra, los diputados al Parlamento cubano por este municipio, Yoenia Virgen Barban Sarduy, rectora de la Universidad de Las Tunas, y Alain Rodríguez Hernández, director provincial de Finanzas y Precios, el intendente Héctor Ramón Pérez Zequeira, junto a otros cuadros del Partido, el Gobierno, del Consejo de la Administración y de las organizaciones políticas y de masas.



