Dan a conocer en Las Tunas ganadores del Concurso Anual de Periodismo Ubiquel Arévalo Morales

Las Tunas.- El Jurado del Concurso Anual de Periodismo Ubiquel Arévalo Morales dio a conocer hoy su dictamen que premia lo mejor del periodo que concluye.

En el acta emitida se reconoce la «calidad de las obras en concurso que ponen en contexto los sucesos más notorios de la provincia durante el año 2025 y exhorta a la prensa a lograr un acercamiento, desde un enfoque investigativo, a las principales problemáticas económicas y sociales que rigen el día a día en el Balcón del Oriente y su impacto diverso en la realidad tunera».

István Ojeda Bello, del Periódico 26, por la integralidad con la que su obra: El río Cauto: la rebelión de las aguas, aborda un tema de gran actualidad e impacto que logra una imagen vívida de la tragedia en la cuenca del río Cauto tras el paso del huracán Melissa.

El reportaje se ajusta a los presupuestos del género y entreteje la narración y la descripción en un lienzo donde aflora la belleza del lenguaje y la sensibilidad del lente que la capta. Sobresale en su propuesta el empleo oportuno de los recursos multimediales.

Yaidel Miguel Rodríguez Castro, Radio Cabaniguán de Jobabo. Se reconoce el impacto del comentario El costo real de los apagones al tratar con lucidez y valentía un tema que transversaliza la vida del cubano en los últimos tiempos.

El periodista detalla la cotidianidad desde su municipio donde la crisis energética agudiza otras problemáticas y refleja un trozo de la misma realidad que impera en diversas regiones del país.

Yordanis Rodríguez Vega, Radio Libertad. Los recursos del medio radial se emplean con creatividad en el reportaje Recuperación eléctrica para narrar, con agudeza y creatividad, sucesos de su Puerto Padre natal que devienen homenaje a la labor los trabajadores del sector eléctrico tras el paso del huracán Melissa por ese territorio.

Rosa María Ramírez Reyes, Radio Libertad. En la crónica La espera, dolor y esperanza… el jurado destaca la sensibilidad y valentía de la periodista al tratar un tema que trasciende lo local y se vale de los recursos sonoros para mostrar el mundo interior de la familia de uno de los médicos cubanos que permanecen secuestrado en África y los predios de sufrimiento y esperanza entre los que sus seres más allegados se debaten.

Evelyn Charité Güides Rivera, Radio Victoria. El jurado destaca la frescura y la belleza con la que la periodista, recién graduada, visibiliza la historia de Arelis. El testimonio El eco de mi silencio se acerca con tino a la problemática de la violencia de género, que no siempre se ve reflejada en la agenda de los medios tuneros, a pesar de que el territorio es uno de los principales nichos del fenómeno a nivel nacional.

El Jurado lo presidió Yuset Puig Pupo, y lo integraron Juan Morales Agüero, Gianny López Brito , Niria Cardoso Estrada y Ada Cristina Higuera Tur.

(Tomado de Eco Tunero).