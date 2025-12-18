Radio Victoria, un año de luces y retos

Las Tunas.- Con el compromiso de fortalecer cada vez más los procesos y rutinas del medio, la emisora provincial Radio Victoria realizó este jueves su asamblea de balance anual, en el Teatro Estudio de esa institución.

Durante la cita, se debatieron tópicos relevantes para el buen funcionamiento de la planta radial. Entre los temas en agenda figuró la importancia de sostener un vínculo estrecho con las audiencias, el fortalecimiento cada vez mayor de la programación, la necesidad de lograr una variedad temática y en cuanto géneros en el quehacer periodístico, así como una mejor interrelación entre las agendas pública, política y mediática.

En la asamblea también se recordaron momentos especiales que signaron el desempeño durante el calendario. En ese sentido destacaron los logros obtenidos por colegas del medio como la entrega de la condición Artista de Mérito al destacado locutor Jorge Carbonell López, el Micrófono de la Radio Cubana a Maura Peña Machado, el Mérito Técnico a William Vázquez Sosa, el premio Esperanza a Yamisleydis Montoya Pupo y la medalla Raúl Gómez García a Yenima Díaz Velázquez.

Asimismo, reconocieron el impacto de nuevos espacios como Tu Pikete Podcast, Junto a ti, Qué noche la de esta noche, Renacer y En 3 y 2.

Entre las proyecciones de trabajo para el 2026 figuran potenciar el sistema de gestión de contenidos, elevar la preparación profesional, incrementar el uso de las redes sociales, elevar las acciones por la conservación del patrimonio sonoro, fortalecer la política de cuadros, el trabajo con los jóvenes y la participación ciudadana en la programación.

Tampoco faltó en la asamblea el homenaje al recién fallecido colega Luis Manuel Quesada Kindelán, Premio de Periodismo Por la Obra de la Vida Rossano Zamora Paadín.

Asimismo, la sección sindical de la entidad reconoció a sus mejores trabajadores, quienes resultaron: Idania Torres, María Adela Font, Aliuska Barrios y Yamisleydis Montoya. Esta última resumió su sentir de la siguiente manera: «Radio Victoria me ha permitido consolidar prácticas y rutinas productivas que desde el medio se pueden afianzar a partir de espacios de superación. Hablamos de talleres que se comprometen con problemas sociales de la Cuba de hoy como el embarazo en la adolescencia.

Estas iniciativas integran a los medios dentro de una estrategia intersectorial que se desarrolla en la provincia y, a su vez, forma parte de una estrategia nacional.

«Me gratifica haber obtenido resultados como el premio Esperanza, una demostración que desde la prensa podemos contribuir a promocionar la calidad de vida, la educación sexual y otros asuntos, llevándoles un mensaje de bienestar a las personas».

En la asamblea de balance de la emisora provincial, Aliuska Barrios, su directora, reconoció el sentido de pertenencia y la responsabilidad de los trabajadores del medio, quienes día a día, contra la obsolescencia tecnológica y otros escollos, entregan lo mejor de sí para llevar productos de calidad a las audiencias.