Presidente de Cuba abordó temas de realidad nacional en conferencia

La Habana.- El presidente Miguel Díaz-Canel abordó hoy ante la prensa temas de la realidad nacional y las relaciones con el exterior, incluidos los diálogos que desarrolla Cuba con Estados Unidos para buscar resolver desacuerdos en varios temas.

Tales diálogos persiguen identificar mecanismos para la solución de problemas bilaterales, en beneficio de ambos pueblos, sobre la base del respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación.

En el intercambio con los periodistas, el jefe de Estado se refirió también a la compleja situación generada por el cerco energético que impone la actual administración de Estados Unidos a Cuba, con el propósito de asfixiar económicamente al país y derrocar la Revolución.

En tal sentido, informó que la isla no recibe combustible desde hace tres meses, y señaló que esta nación caribeña genera la electricidad que consume a partir del crudo nacional y el aporte de energía fotovoltaica.

Explicó que tal situación hace que el sistema sea inestable y aumenten los apagones, con las consecuencias derivadas de ello en la vitalidad de la producción, las comunicaciones, servicios médicos, educación, transporte y las actividades cotidianas de los cubanos.

En particular, el jefe de Estado se refirió a las adecuaciones adoptadas por los ministerios de Educación y Educación Superior para mantener activo el proceso de enseñanza a través de alternativas como la semipresencialidad y la creación de espacios comunitarios.

Asimismo, los centros laborales adecuan sus horarios teniendo en cuenta la realidad imperante, explicó.

Ante este escenario de contingencia, Díaz-Canel destacó la solidaridad brindada por varios países amigos y organizaciones internacionales, y resaltó el aporte de México, por lo que agradeció al pueblo de ese país y la firmeza de su presidenta, Claudia Sheinbaum, en el ofrecimiento de esa generosa contribución.

Remarcó que los aportes solidarios recibidos se distribuyen bajo la ética irreductible de la Revolución, se dirigen fundamentalmente a escuelas, comunidades y servicios sociales, y se gestionan sin fines de lucro, con un fuerte sistema de auditorías y seguimiento.

En tal sistema participan representantes de organismos, embajadas, quienes verifican la correcta utilización de los recursos en el terreno, lo cual refuerza la credibilidad del proceso ante cualquier acusación de mal manejo.

Durante su intervención, el presidente también se refirió al intento de infiltración armada ocurrido en la provincia de Villa Clara, que tenía como propósito asaltar unidades militares y centros sociales para sembrar miedo y provocar desestabilización.

Al respecto, detalló que todos los implicados en los hechos reconocieron su participación y han admitido que fueron ellos quienes dispararon contra la nave de Guardafronteras de Cuba, de hechos dos de los implicados están en la lista nacional de personas y entidades designadas como terroristas.

El jefe de Estado anunció que las autoridades cubanas están a la espera de una “posible visita” de un grupo de expertos del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) para participar en el esclarecimiento de los hechos junto al Ministerio del Interior.

En otro momento, Díaz-Canel hizo alusión a la decisión del gobierno cubano de liberar a 51 personas sancionadas a privación libertad, en consonancia con la vocación humanista de la Revolución.

Al respecto, precisó que esta medida se aplica a personas que han mantenido una buena conducta durante el cumplimiento de sus sanciones, conforme a lo establecido en las normas legales cubanas.

Sobre los cubanos residentes en el exterior, comentó que la cifra de connacionales en otros países es cada vez más creciente, por lo que consideró una responsabilidad gubernamental “acogerlos, escucharlos, atenderlos y propiciarles un espacio de participación.

(Prensa Latina)

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