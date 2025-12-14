Del sueño a la poesía: pasión, melodía y corazón



La peña musical Del Sueño a la Poesía, de la maestra Elvira Skourtis, es una suerte de remedo de ternura en el que el público disfruta de las seis cuerdas de la guitarra y la poesía.



Desde la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el espacio celebra el talento de cada guitarrista, mientras los versos surcan el aire para acariciar el oído y transportarnos hasta lugares insospechados.



Este viernes Elvira, acompañada siempre de su cuarteto Sultasto Guitarras, contó con invitados de la talla de Ramón Carlos Leyva, quien con su guitarra eléctrica demuestra que su virtuosismo va más allá de la música de concierto, Martica Borrel, que con su bella voz hace vibrar a la emoción, poetas, poetisas y talentosos estudiantes de la escuela profesional de arte El Cucalambé.

El cierre de la velada estuvo a cargo de Sultasto, que con un solo tema demostró, como siempre el virtuosismo de sus cuatro integrantes: la propia Elvira Skourtis, Annia Rodríguez de Armas, Yuritza Hechavarría y Leidy Ramos.



La peña Del sueño a la poesía abre las alas a la guitarra, como principal anfitriona, pero siempre deja un espacio para la literatura, en una bella simbiosis de que el arte y la literatura siempre andan de la mano, para enaltecer el espíritu.

