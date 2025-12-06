6 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Podcast

¿Qué pasa con la distribución del agua en Las Tunas?

6 de Dic de 2025
 - Miguel Díaz Nápoles
   185
¿Qué pasa con la distribución del agua en Las Tunas?

¿Cuál es la situación de las fuentes de abasto de agua de la provincia de Las Tunas en estos momentos y por qué los tuneros siguen condenados a sufrir sed?

La situación es tensa y eso ya es común en la provincia. El municipio de Las Tunas, y específicamente esta ciudad con más de 170 mil habitantes, ha presentado inestabilidad en el servicio de agua, una situación que se complejiza porque son miles las personas a las que hay que distribuirle el agua en pipas, algo que se dificulta por la carencia de combustible.

En este sentido ¿ha existido una verdadera capacidad organizativa para responder a esta problemática, más allá de las dificultades objetivas existentes en los sistemas de bombeo, la falta de recursos y de portadores energéticos? Cuáles son las deficiencias subjetivas que todavía afectan al buen servicio que se debe prestar?

Escuche el programa

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: agua - Las Tunas - Recoveco Podcast - tiempo21

Últimas noticias

Suelos, fundamento de la vida en el planeta

Además de la voluntad de los tenentes de tierra, en la producción de alimentos es determinante el suelo porque de su calidad y conservación depende la sostenibilidad en la siembra y cosecha de granos, viandas, hortalizas, frutas, tabaco, caña de azúcar y alimento animal.

Cruz Roja en Las Tunas, la experiencia de sus voluntarios

Un gran amigo mío, Pedro Méndez, me embullo a pasar un curso y me enamoré de la Cruz Roja, así en el año 2006 ingreso a la organización en Las Tunas, que ni sabía que existía», comenta Rubier Antonio Bofill Núñez, miembro del Grupo de Salvamento y Rescate de la Cruz Roja mientras recuerda sus inicios cuando por esa época estaba vinculado a las labores de la Informática.

Más leido

Otras Noticias

Bulevares de Las Tunas, el desorden a la vista de todos

Bulevares de Las Tunas, el desorden a la vista de todos

Los bulevares de la ciudad de Las Tunas, desde sus inicios se erigieron como pasos peatonales emblemáticos de la capital de la provincia. Y la gente de esta urbe caminaba por ellos con orgullo y pasión.  Ahora, ¿qué ha pasado en esas cuadras que están carcomidas por el mal comportamiento de no pocos? Sobre esa pregunta reflexionamos en nuestro programa de hoy,

¿Y la bancarización qué?

¿Y la bancarización qué?

En la provincia de Las Tunas el proceso de bancarización requiere de un mayor control y exigencia por parte de los responsables con el asunto porque, aun cuando se ha trabajado, el avance es lento para consolidar esa importante actividad.

Ojo con la soberanía alimentaria. Algunas observaciones

Ojo con la soberanía alimentaria. Algunas observaciones

Si hoy la mayor oferta de alimentos agropecuarios está en manos de los trabajadores no estatales y los puntos de ventas que aparecen en cualquier lugar, es una muestra de que en Las Tunas se ha avanzado muy poco en la implementación de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional en los consejos de la administración municipales, las asambleas municipales del Poder Popular y el Consejo Provincial.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *