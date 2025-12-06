¿Qué pasa con la distribución del agua en Las Tunas?

¿Cuál es la situación de las fuentes de abasto de agua de la provincia de Las Tunas en estos momentos y por qué los tuneros siguen condenados a sufrir sed?

La situación es tensa y eso ya es común en la provincia. El municipio de Las Tunas, y específicamente esta ciudad con más de 170 mil habitantes, ha presentado inestabilidad en el servicio de agua, una situación que se complejiza porque son miles las personas a las que hay que distribuirle el agua en pipas, algo que se dificulta por la carencia de combustible.

En este sentido ¿ha existido una verdadera capacidad organizativa para responder a esta problemática, más allá de las dificultades objetivas existentes en los sistemas de bombeo, la falta de recursos y de portadores energéticos? Cuáles son las deficiencias subjetivas que todavía afectan al buen servicio que se debe prestar?

