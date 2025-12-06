Portada » Noticias » Las Tunas » Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal

Las Tunas.- Activistas y profesionales de la Estomatología en la provincia de Las Tunas abogan por el diagnóstico precoz del cáncer bucal, una enfermedad que de enero a la fecha en el territorio registró la confirmación de una decena de casos positivos, mediante el Programa de Detección que desde 1982 se creó en el país.

Como parte del estudio habitual que realizan los especialistas a los pacientes en la Atención Primaria de Salud, este método posibilita la evaluación integral mediante examen complejo bucal, que en caso de sospecha de un trastorno potencialmente maligno o benigno se remite a la consulta de cirugía maxilofacial, afirmó Leydis Marían Rodríguez Pérez, jefa del Departamento de Estomatología en Las Tunas.

Por su parte Flor de Liz Manzano Escalona, activista provincial del programa de cáncer bucal señaló que estos pacientes con patología oncológica los aportaron los municipios de Las Tunas, Puerto Padre y Manatí.

Resaltó que los activistas desarrollan diversas acciones de promoción de salud no solo con la población sino también el llamado a los profesionales de la Estomatología para que prioricen un examen minucioso de la cavidad bucal, en busca de patologías como leucoplasia y eritroplasia, que son propensas a provocar una lesión maligna.

Agregó Manzano Escalona que se realiza la pesquisa activa del cáncer bucal con la cobertura sanitaria a los dispensarizados en la totalidad de los consultorios mayor de 15 años y priorizando al grupo de los mayores de 60, pues constituyen pacientes de riesgo, principalmente si son fumadores, alcohólicos, si tienen prótesis, pues estos son factores de riesgo para la aparición de un cáncer en la cavidad bucal.

Subrayó que la población debe visitar al especialista si presenta signos como sequedad bucal, dificultad en los movimientos de la lengua, crecimiento en los tejidos bucales sin dolor, inflamación en las glándulas salivales, así como la aparición de ganglios indoloros en el cuello, región submaxilar y preauricular.

Estudios internacionales confirman que el cáncer bucal representa alrededor del cuatro por ciento de todos los cánceres, es causante de una alta tasa de mortalidad en Latinoamérica y se caracteriza por ser en sus inicios asintomática mientras produce en todos sus estadíos entre un 55 y un 60 por ciento de muertes, y muchos de los sobrevivientes sufren serias secuelas estéticas y funcionales.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube