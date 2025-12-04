Leñadores caen ante los Gallos, pero se mantienen líderes

Las Tunas.- El estadio Julio A. Mella fue escenario de un pulso dramático que se definió en la décima entrada. Los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 6×5 a los Leñadores de Las Tunas, frenando la racha de seis victorias consecutivas de los verdirrojos.

El desenlace llegó con un doble de Delvis Hernández ante los envíos de Alberto Pablo Civil en la parte alta del décimo inning, batazo que impulsó dos carreras y la ventaja definitiva para los Gallos. En la baja de esa entrada, Henry Quintero acercó a los Leñadores con un sencillo, pero el cerrador Yanielquis Duardo apagó la amenaza con un out forzado en segunda.

Antes de ese clímax, el partido había transitado por un vaivén de emociones. Sancti Spíritus abrió el marcador en el primer capítulo gracias a Frederich Cepeda, aunque el abridor Rubén Rodríguez logró dominar y mantener a los suyos en competencia durante cinco entradas.

La respuesta tunera se produjo en el tercer inning, cuando un error del campocorto Rodolexis Moreno permitió que Norge Torres anotara por un fly de sacrificio de Yudier Rondón, figura ofensiva tunera, al ligar tres indiscutibles en cuatro oportunidades al bate e impulsar dos carreras.

El quinto episodio fue un torbellino. Primero, Liuber Gallo conectó un cuadrangular solitario que devolvió la ventaja a los Gallos. Luego, Rondón y Yordanis Alarcón castigaron al relevo espirituano con batazos que voltearon el marcador 4×2 a favor de Las Tunas.

Sin embargo, el séptimo inning cambió la historia. Tres errores defensivos de los Leñadores permitieron el empate, mientras Lázaro Fernández aportaba un doble y un sencillo que mantuvieron viva la ofensiva visitante. El relevo de Keniel Ferraz fue ineficiente y no pudo evitar el empate de los visitantes.

A partir de ahí, los relevistas dominaron. Fernando Betanzo por Sancti Spíritus y Rodolfo Díaz por Las Tunas colgaron ceros consecutivos, llevando el juego a extrainnings. La tensión creció con cada lanzamiento hasta que Hernández rompió el equilibrio en el décimo.

La derrota deja a Las Tunas con la cima aún asegurada y para Sancti Spíritus, el triunfo significa otro paso en la carrera por la clasificación.

/lrc/

