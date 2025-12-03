Celebran Día de la Medicina Latinoamericana

La Habana, Cuba.- Profesionales y trabajadores de la Salud celebran hoy el Día de la Medicina Latinoamericana, que conmemora el natalicio en 1883 del sabio cubano Carlos Juan Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla.

El doctor Finlay, el más profundo e intenso investigador de esta enfermedad, concluyó que entre un sujeto infectado y otro sano, había un agente independiente que la transmitía, y fue capaz de identificar al Aedes aegypti como el vector biológico.

Su victoria quiso ser escamoteada por Estados Unidos para favorecer al norteamericano Walter Reed.

A pesar de las maniobras para despojar de su mérito al investigador cubano, la comunidad científica mundial no se dejó engañar y lo reconoció como primer y único autor del descubrimiento.

Así lo demuestran los numerosos galardones recibidos, entre ellos la medalla Mary Kingsley, máximo premio de la época para investigaciones en medicina tropical, en 1907, y la condecoración de Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés, en 1908.

Por su parte la Unesco lo incluyó entre los seis más grandes microbiólogos de todos los tiempos y desde 1980 instituyó el Premio Carlos J. Finlay, como estímulo a las investigaciones microbiológicas.

En su honor también, la fecha de su nacimiento fue designada para conmemorar el Día de la Medicina Latinoamericana. Actualmente el Estado cubano entrega la Orden Carlos J. Finlay a las obras científicas más relevantes para el bienestar de la humanidad.

Para conmemorar la fecha, Cuba desarrolla jornadas de homenaje a los trabajadores de la Salud, ocasión en que se resaltan los principales logros en esta esfera, entre ellos, los avances en el programa materno infantil, los aportes de la isla en cooperación médica internacional, así como el apoyo a otras naciones ante desastres naturales y epidemias.

/lrc/

