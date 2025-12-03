3 de Dic de 2025

Cuba

Celebran Día de la Medicina Latinoamericana

3 de Dic de 2025
 - Prensa Latina
   22

La  Habana, Cuba.- Profesionales y trabajadores de la Salud celebran hoy el Día de la Medicina Latinoamericana, que conmemora el natalicio en 1883 del sabio cubano Carlos Juan Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla.

El doctor Finlay, el más profundo e intenso investigador de esta enfermedad, concluyó que entre un sujeto infectado y otro sano, había un agente independiente que la transmitía, y fue capaz de identificar al Aedes aegypti como el vector biológico.

Su victoria quiso ser escamoteada por Estados Unidos para favorecer al norteamericano Walter Reed.

A pesar de las maniobras para despojar de su mérito al investigador cubano, la comunidad científica mundial no se dejó engañar y lo reconoció como primer y único autor del descubrimiento.

Así lo demuestran los numerosos galardones recibidos, entre ellos la medalla Mary Kingsley, máximo premio de la época para investigaciones en medicina tropical, en 1907, y la condecoración de Oficial de la Legión de Honor del gobierno francés, en 1908.

Por su parte la Unesco lo incluyó entre los seis más grandes microbiólogos de todos los tiempos y desde 1980 instituyó el Premio Carlos J. Finlay, como estímulo a las investigaciones microbiológicas.

En su honor también, la fecha de su nacimiento fue designada para conmemorar el Día de la Medicina Latinoamericana. Actualmente el Estado cubano entrega la Orden Carlos J. Finlay a las obras científicas más relevantes para el bienestar de la humanidad.

Para conmemorar la fecha, Cuba desarrolla jornadas de homenaje a los trabajadores de la Salud, ocasión en que se resaltan los principales logros en esta esfera, entre ellos, los avances en el programa materno infantil, los aportes de la isla en cooperación médica internacional, así como el apoyo a otras naciones ante desastres naturales y epidemias.

/lrc/

Celebran en Majibacoa Día de la Medicina Latinoamericana

Con el compromiso de mejorar los indicadores de salud de la población, la calidad de los servicios y la satisfacción del pueblo, el municipio de Majibacoa acogió el acto por el Día de la Medicina Latinoamericana, en reconocimiento a profesionales y colectivos del sector de la Salud Pública en la provincia de Las Tunas.

Nota informativa de Estado Mayor General de la Defensa Civil

Nota informativa de Estado Mayor General de la Defensa Civil

Se decide a partir de las 17:00 horas de hoy, establecer la FASE RECUPERATIVA para los municipios Río Cauto y Cauto Cristo de la provincia Granma y a la normalidad la provincia de Las Tunas; los municipios granmenses de Pilón, Niquero, Media Luna y Campechuela; los municipios Maisí, Baracoa e Imías en la provincia de Guantánamo y Calixto García, en la provincia Holguín.

A resarcir daños del huracán Melissa

A resarcir daños del huracán Melissa

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) llama al movimiento sindical a movilizar a los trabajadores de cada territorio afectado por el huracán  Melissa a participar en las tareas para resarcir los daños causados al paso del meteoro.

