Cuba

A sala llena tuvo lugar en Parlamento Europeo panel por centenario de Fidel

Redacción Tiempo21 38 visitas
A sala llena tuvo lugar en Parlamento Europeo panel por centenario de Fidel
A sala llena tuvo lugar en el Parlamento Europeo el panel “Cien años con Fidel: una mirada a la historia y a su pensamiento frente a los retos actuales de Cuba”, como parte de las actividades organizadas por la Embajada de Cuba en Bélgica en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana.
Temas: Fidel Castro Unión Europea

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