7 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

De Puerto Padre Mejor Árbitro Nacional y Activista más destacado de Las Tunas en 2025

7 de Dic de 2025
 - Yordanis Rodríguez Vega
   3

En la reciente selección de los Mejores del Deporte Tunero en el año 2025, Puerto Padre vio reconocidos no solo a sus atletas sino también a dos pilares fundamentales que trabajan desde otros frentes para el engrandecimiento del movimiento deportivo: la justicia en el terreno de juego y el trabajo comunitario en la base.

La provincia distinguió a dos puertopadrenses cuyos nombres son sinónimo de dedicación: Rafael Manuel Torres Álvarez y Damichel Santana Arnedo.

Con una carrera marcada por la imparcialidad, el conocimiento reglamentario y el respeto, Rafael Manuel Torres Álvarez, Juez Internacional nivel I de Triatlón, fue seleccionado como el Árbitro Nacional más destacado del año.

En su aval distingue su función como Juez Técnico Principal de los Juegos Escolares Nacionales desarrollados en Cienfuegos y su labor en el Campeonato Iberoamericano de Triatlón de La Habana.

Damichel Santana Arnedo, del Combinado Deportivo 3 “Cosme Torres”, resultó electo como el Mejor Activista Deportivo de la provincia.

Su incansable gestión se centra en la promoción y organización del béisbol y el softbol dentro del vital movimiento de las Peñas Deportivas.

Santana Arnedo es esa fuerza impulsora que identifica talentos, organiza eventos, motiva a niños y jóvenes, y asegura que la llama del deporte nunca se apague en los barrios, específicamente en la comunidad de Vázquez.

La distinción a Rafael Manuel Torres Álvarez y a Damichel Santana Arnedo honra a Puerto Padre, al igual que la elección de los atletas Zaydamis Márquez Cordoví, Ever René Castro Martínez y Alberto Pablo Civil Hidalgo.

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Mejor árbitro del año - Puerto Padre

Últimas noticias

Convocan al Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal 2026

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas, en coordinación con la Asociación Nacional de Escritores y el Instituto Cubano del Libro, ha lanzado la convocatoria para una nueva edición del Premio Nacional de Narrativa Guillermo Vidal, que tendrá su fallo en febrero de 2026.

Yudier Rondón sacude el «Mella» y da el triunfo a los Leñadores

El desenlace final llegó con un vuelacercas de Yudier Rondón en el noveno capítulo, que puso en ventaja definitiva a los Leñadores y selló la victoria de Las Tunas 6×5 sobre Sancti Spíritus en el cuarto partido de la subserie, en el estadio Julio Antonio Mella. 

Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal 

Activistas y profesionales de la Estomatología en la provincia de Las Tunas abogan por el diagnóstico precoz del cáncer bucal, una enfermedad que de enero a la fecha en el territorio registró la confirmación de una decena de casos positivos, mediante el Programa de Detección que desde 1982 se creó en el país. 

Más leido

Otras Noticias

Yudier Rondón sacude el «Mella» y da el triunfo a los Leñadores

Yudier Rondón sacude el «Mella» y da el triunfo a los Leñadores

El desenlace final llegó con un vuelacercas de Yudier Rondón en el noveno capítulo, que puso en ventaja definitiva a los Leñadores y selló la victoria de Las Tunas 6×5 sobre Sancti Spíritus en el cuarto partido de la subserie, en el estadio Julio Antonio Mella. 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *