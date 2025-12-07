Portada » Noticias » Deporte » De Puerto Padre Mejor Árbitro Nacional y Activista más destacado de Las Tunas en 2025

En la reciente selección de los Mejores del Deporte Tunero en el año 2025, Puerto Padre vio reconocidos no solo a sus atletas sino también a dos pilares fundamentales que trabajan desde otros frentes para el engrandecimiento del movimiento deportivo: la justicia en el terreno de juego y el trabajo comunitario en la base.

La provincia distinguió a dos puertopadrenses cuyos nombres son sinónimo de dedicación: Rafael Manuel Torres Álvarez y Damichel Santana Arnedo.

Con una carrera marcada por la imparcialidad, el conocimiento reglamentario y el respeto, Rafael Manuel Torres Álvarez, Juez Internacional nivel I de Triatlón, fue seleccionado como el Árbitro Nacional más destacado del año.

En su aval distingue su función como Juez Técnico Principal de los Juegos Escolares Nacionales desarrollados en Cienfuegos y su labor en el Campeonato Iberoamericano de Triatlón de La Habana.

Damichel Santana Arnedo, del Combinado Deportivo 3 “Cosme Torres”, resultó electo como el Mejor Activista Deportivo de la provincia.

Su incansable gestión se centra en la promoción y organización del béisbol y el softbol dentro del vital movimiento de las Peñas Deportivas.

Santana Arnedo es esa fuerza impulsora que identifica talentos, organiza eventos, motiva a niños y jóvenes, y asegura que la llama del deporte nunca se apague en los barrios, específicamente en la comunidad de Vázquez.

La distinción a Rafael Manuel Torres Álvarez y a Damichel Santana Arnedo honra a Puerto Padre, al igual que la elección de los atletas Zaydamis Márquez Cordoví, Ever René Castro Martínez y Alberto Pablo Civil Hidalgo.

/lrc/

